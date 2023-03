Wall Street

Ανοδικά έκλεισαν Dow και S&P 500, με τις περιφερειακές τράπεζες να πρωταγωνιστούν μετά την εξαγορά των καταθέσεων και των δανείων της Silicon Valley Bank από την First Citizens Bank.

Ειδικότερα ο Dow κέρδισε 0,60% στις 32.432,08 μονάδες και ο S&P 500 0,16% στις 3.977,61 μονάδες. Αντιθέτως απώλειες 0,47% σημείωσε ο Nasdaq, καταλήγοντας στις 11.768,84 μονάδες.

Οι μετοχές των περιφερειακών τραπεζών κατέγραψαν ευρεία άνοδο, με το SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) να σημειώνει άνοδο ενδοσυνεδριακά άνω του 3%. Η First Republic είναι η μετοχή με την καλύτερη απόδοση στο αμοιβαίο κεφάλαιο, σημειώνοντας άνοδο άνω του 11%, ενώ ενδοσυνεδριακά έφτασε και τα κέρδη 27%.

Όπως γνωστοποίησε προηγουμένως η Ομοσπονδιακή Εταιρεία Ασφάλισης Καταθέσεων (FDIC), σε ανακοίνωσή της, η αγορά από τη μονάδα First-Citizens Bank & Trust Company περιλαμβάνει την αγορά περίπου 72 δισεκατομμυρίων δολαρίων των περιουσιακών στοιχείων της Silicon Valley Bank με έκπτωση 16,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

