Κέρδη-ρεκόρ για τη Nvidia: 56% άνοδος στα έσοδα, πρωταγωνιστής ο τομέας AI

Η Nvidia ανακοίνωσε την Τετάρτη ακόμη ένα τρίμηνο διαρκούς αύξησης πωλήσεων στην έκθεση κερδών της, με έσοδα 46,7 δισ. δολαρίων, αύξηση 56% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Αυτή η ανάπτυξη τροφοδοτήθηκε σε μεγάλο βαθμό από τον κυριαρχούμενο από την Τεχνητή Νοημοσύνη τομέα των data centers, ο οποίος κατέγραψε αύξηση εσόδων 56% σε ετήσια βάση.

Σύμφωνα με το TechCrunch, η Nvidia είδε επίσης τα καθαρά της κέρδη να αυξάνονται σημαντικά σε σχέση με πέρυσι. Η εταιρεία ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 26,4 δισ. δολαρίων στο δεύτερο τρίμηνο, μια άνοδο 59% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Συνολικά, η εταιρεία απέφερε 41,1 δισ. δολάρια σε έσοδα από πωλήσεις data centers το τρίμηνο, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ζήτηση των εταιρειών ΤΝ για αιχμής GPUs συνεχίζει να αυξάνεται. Η πιο προηγμένη γενιά τσιπ της εταιρείας, Blackwell, αντιπροσώπευσε 27 δισ. δολάρια από αυτές τις πωλήσεις.

«Το Blackwell είναι η πλατφόρμα ΤΝ που περίμενε ο κόσμος», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Τζένσεν Χουάνγκ σε ανακοίνωση που συνόδευε τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων. «Η κούρσα της Τεχνητής Νοημοσύνης βρίσκεται σε εξέλιξη, και το Blackwell είναι η πλατφόρμα στο κέντρο της».

Ο Χουάνγκ είπε ότι η εταιρεία αναμένει να δει επενδύσεις σε υποδομές ΤΝ ύψους 3 έως 4 τρισ. δολαρίων μέχρι το τέλος της δεκαετίας. «Τα 3 έως 4 τρισ. είναι μάλλον λογικό για τα επόμενα πέντε χρόνια», είπε σε έναν αναλυτή.

Η εταιρεία τόνισε ιδιαίτερα τον ρόλο της στην κυκλοφορία των ανοικτού κώδικα μοντέλων gpt-oss της OpenAI νωρίτερα αυτόν τον μήνα, που περιλάμβανε την επεξεργασία «1,5 εκατομμυρίων tokens το δευτερόλεπτο σε ένα μόνο Nvidia Blackwell GB200 NVL72 rack-scale σύστημα».

Τα οικονομικά αποτελέσματα έδωσαν επίσης μια εικόνα για τον συνεχιζόμενο αγώνα της Nvidia να πουλήσει τα τσιπ της στις κινεζικές αγορές. Η εταιρεία δεν ανέφερε καμία πώληση του προσανατολισμένου στην Κίνα τσιπ H20 σε Κινέζους πελάτες το περασμένο τρίμηνο, ενώ ανέφερε ότι πούλησε H20 αξίας 650 εκατ. δολαρίων σε πελάτη εκτός Κίνας.