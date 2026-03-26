Jefferies: Αναβάθμισε τη μετοχή της Robinhood, «βλέποντας» σημαντική ικανότητα στην προσέλκυση επενδυτών

Η Jefferies αναβάθμισε τις προβλέψεις της για την μετοχή της Robinhood, προτείνοντας σύσταση «buy» για τον τίτλο της εταιρείας και θέτοντας την τιμή-στόχο στα 88 δολάρια από τα 73,9 δολάρια που διαπραγματευόταν η μετοχή την Πέμπτη στην Wall Street.

Το report της Jefferies σημειώνει πως η Robinhood «επωφελείται από την αυξανόμενη παγκόσμια συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών» και διατηρεί μια «μοναδική ικανότητα να προσελκύει την επόμενη γενιά επενδυτών».

Η Jefferies υπογράμμισε την επέκταση της πελατειακής βάσης της Robinhood και τη χρηματοοικονομική της ισχύ, σημειώνοντας ότι οι πελάτες με διαθέσιμα κεφάλαια έφτασαν τα 27,4 εκατομμύρια τον Φεβρουάριο, σημειώνοντας αύξηση 7% σε ετήσια βάση.

Τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία της χρηματοοικονομικής πλατφόρμας αυξήθηκαν κατά 68% στα 314,2 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ οι καθαρές καταθέσεις ύψους 5,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Φεβρουάριο παρέμειναν σταθερές σε σχέση με τον μέσο όρο των 12 μηνών.

Αν και η συναλλακτική δραστηριότητα έχει μετριαστεί, η Jefferies ανέφερε ότι «το μακροπρόθεσμο περιβάλλον ανάπτυξης παραμένει θετικό».

Η εταιρεία επισήμανε την ταχεία επέκταση των προϊόντων της Robinhood ως βασικό παράγοντα διαφοροποίησης των εσόδων.