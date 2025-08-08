Ιστορικό «ράλι» για τη μετοχή της SoftBank μετά από τις ενισχυμένες επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Ραγδαία άνοδο σημείωσε η SoftBank στο χρηματιστήριο του Τόκιο την Παρασκευή, μετά τα εξαιρετικά αποτελέσματα του τεχνολογικού κολοσσού για το τρίμηνο Ιουνίου, χάρη στην απότομη άνοδο των επενδύσεών του στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι μετοχές της Softbank σημείωσαν άνοδο άνω του 13% και έφτασαν πρόσκαιρα σε ιστορικό υψηλό στα 14.230 γιεν, ενώ έκλεισαν τη συνεδρίαση της Παρασκευής στο Τόκιο με άνοδο 10% στα 13.865 γιεν.

Όπως μετέδωσε το investing.com, η εταιρεία κατέγραψε καθαρά κέρδη 421,8 δισεκατομμυρίων γιεν (2,87 δισεκατομμύρια δολάρια) για το τρίμηνο του Ιουνίου, τα οποία ήταν υψηλότερα από τα αναμενόμενα, καθώς επωφελήθηκε από την αυξημένη αισιοδοξία της αγοράς για την Τεχνητή Νοημοσύνη, ο οποίος με τη σειρά του ώθησε την αξία των επενδύσεών της.

Η Softbank έχει συμμετοχές σε μια σειρά από δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, με τις δημόσιες συμμετοχές της να περιλαμβάνουν και την Nvidia.

Ο ιαπωνικός τεχνολογικός κολοσσός κατέχει επίσης την βρετανική εταιρεία σχεδιασμού τσιπ Arm, η οποία είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη στην αυξανόμενη ζήτηση τσιπ από τον κλάδο της AI.

Η Softbank αναμένεται επίσης να επωφεληθεί από την εισαγωγή στο χρηματιστήριο αρκετών εταιρειών του χαρτοφυλακίου της φέτος, όπως η ινδική Lenskart.

Η Softbank ανακοίνωσε ότι η αξία των Vision Funds της αυξήθηκε κατά 4,8 δισεκατομμύρια δολάρια το τρίμηνο Ιουνίου, το μεγαλύτερο κέρδος από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.