Η Wall Street στρέφει το βλέμμα της στον πληθωρισμό

Στα φρέσκα στοιχεία για τον πληθωρισμό και στα πρώτα εταιρικά αποτελέσματα θα στραφεί η προσοχή της Wall Street την επόμενη εβδομάδα για μια νέα ανάγνωση των επιπτώσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην οικονομία των ΗΠΑ και στις επιχειρήσεις.

Η χρηματιστηριακή αγορά προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει αντικρουόμενα μηνύματα σχετικά με πιθανή αποκλιμάκωση του πολέμου στο Ιράν που διανύει την πέμπτη εβδομάδα.

Ο δείκτης αναφοράς S&P500 κατάφερε να σημειώσει άνοδο την εβδομάδα που πέρασε και ήταν συντομότερη λόγω της αργίας την Παρασκευή, βάζοντας τέλος σε ένα σερί πέντε εβδομάδων πτώσης.

Ο δείκτης έκλεισε το χειρότερο του τρίμηνο από το 2022 καθώς η αύξηση των τιμών ενέργειας λόγω του πολέμου επέφερε πλήγμα.

Βέβαια δεν θα είναι εύκολο να αποσπαστεί η προσοχή της αγοράς από τη Μέση Ανατολή, τις τιμές πετρελαίου και τους κινδύνους που έχουν αναδυθεί. Όλοι περιμένουν να δουν πως τελικά θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση.

Φέτος οι ανησυχίες για τις ανατροπές που θα φέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη και η αδυναμία στην αγορά ιδιωτικού χρέους επιτείνουν την αβεβαιότητα που προκαλεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ο αντίκτυπος του πολέμου στις προμήθειες πετρελαίου και στις τιμές ενέργειας παραμένει το βασικό σημείο στο οποίο εστιάζουν οι επενδυτές, ιδιαίτερα η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ όπου η κίνηση των δεξαμενόπλοιων έχει ουσιαστικά παγώσει.

Το αργό πετρέλαιο ξεπέρασε τα $110 το βαρέλι την Πέμπτη αφού νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα έκλεισε πάνω από τα $100 για πρώτη φορά από το 2022. Πληθωριστικές προσδοκίες, αγορές ομολόγων, όλα είναι κολλημένα στο τι κάνει το πετρέλαιο.

Ένα πρώτο τεστ για το ενεργειακό σοκ που προκάλεσε ο πόλεμος θα είναι τα στοιχεία για τον πληθωρισμό που θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Το αργό πετρέλαιο έχει αυξηθεί γύρω στο 90% από την αρχή της χρονιάς και η μέση τιμή βενζίνης ξεπέρασε τα $4 το γαλόνι στις ΗΠΑ για πρώτη φορά την τελευταία τριετία.

Σύμφωνα με τη ΒΝΡ Paribas, το πρώτο στάδιο μετακύλισης των αυξήσεων στις τιμές πετρελαίου πιθανότατα εμφανίστηκε τον Μάρτιο μέσω των καυσίμων κίνησης.

Τα νέα στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή Μαρτίου θα ανακοινωθούν στις 10 Απριλίου και αναμένεται ότι θα σημειώσει αύξηση 0,9% σε μηνιαία βάση. Εξαιρουμένων των τιμών τροφίμων και ενέργειας, ο δομικός πληθωρισμός αναμένεται να σημειώσει αύξηση 0,3%.

Οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό που τροφοδοτείται από τον πόλεμο έχουν οδηγήσει τις αγορές να αποκλείσουν σε μεγάλο βαθμό την προοπτική για μειώσεις επιτοκίων φέτος, προοπτική που παρείχε στήριξη στις μετοχές.

Το ξεκίνημα της περιόδου ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων θα αρχίσει επίσης να τραβά την προσοχή της Wall Street. Oι εισηγμένες Delta Airlines και Constellation Brands είναι μεταξύ αυτών που θα ανακοινώσουν αποτελέσματα την επόμενη εβδομάδα.

Τα αποτελέσματα θα δώσουν μια πρώτη γεύση του πως πήγε το πρώτο τρίμηνο. Συνολικά οι εταιρείες που απαρτίζουν τον S&P500 αναμένεται να παρουσιάσουν αύξηση 14,4% στα κέρδη του πρώτου τριμήνου σε ετήσια βάση, σύμφωνα με προβλέψεις αναλυτών που συλλέγει η ΙΒΕS.

Σύμφωνα με την Deutsche Bank, οι επιδόσεις στο πρώτο τρίμηνο πρέπει να δείξουν ότι η αύξηση της κερδοφορίας συνεχίζει να ενισχύεται και να διευρύνεται.