UBS για ΗΠΑ

Το κομμάτι των αγορών που απασχολεί τους ιδιώτες επενδυτές ή τα επενδυτικά κεφάλαια αναφορικά με τα σημάδια επιδείνωσης της πιστωτικής ποιότητας, έκανε λόγο για επιδείνωση των όρων της αγοράς, σύμφωνα με έρευνα της UBS.

Σύμφωνα με το investing.com, η έκθεση εντοπίζει μείωση της πιστωτικής ποιότητας στις ΗΠΑ με τα ποσοστά αθέτησης πληρωμών των δανειακών υποχρεώσεων μέσης αγοράς (CLO) να μειώνονται στο 4% το δεύτερο τρίμηνο, ενώ οι αθετήσεις πληρωμών των μοχλευμένων δανείων άρχισαν να αυξάνονται σταδιακά στο 2,6% μέχρι τον Ιούλιο, μετά το χαμηλό επίπεδο του 2,3% στα μέσα του δεύτερου τριμήνου.

Οι εταιρείες ανάπτυξης επιχειρήσεων (BDC) σημείωσαν σημαντική αύξηση των εσόδων από πληρωμές σε είδος το δεύτερο τρίμηνο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 2020, καθώς οι εταιρείες αναβάλλουν τις πληρωμές τόκων σε μετρητά για να διατηρήσουν τη ρευστότητά τους.

Η συγκέντρωση ιδιωτικών πιστώσεων ενισχύθηκε εν όψει του 2025, με σχεδόν 70 δισεκατομμύρια δολάρια να συγκεντρώνονται μόνο το πρώτο τρίμηνο. Η τάση αυτή ενδέχεται να επιταχυνθεί μετά την πρόσφατη απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για την επέκταση της πρόσβασης συνταξιοδοτικών προγραμμάτων σε εναλλακτικά περιουσιακά στοιχεία (όπως τα κρυπτονομίσματα)

Όσον αφορά το μερίδιο αγοράς, τα ιδιωτικά δάνεια κατέλαβαν το 44% των συνολικών εκδόσεων το δεύτερο τρίμηνο, από 30% το πρώτο τρίμηνο, και το 48% των άμεσων δανείων χορηγών, από 32% το πρώτο τρίμηνο. Οι BDC αναφέρουν ένα ενεργό ξεκίνημα για το τρίτο τρίμηνο και αναμένουν ισχυρότερη δραστηριότητα κατά το τέταρτο τρίμηνο και τις αρχές του 2025.

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι τα ιδιωτικά δάνεια χρηματοδοτούν όλο και περισσότερο τις κεφαλαιουχικές δαπάνες για Τεχνητή Νοημοσύνη και κέντρα δεδομένων, με την έκθεση των BDC στον τεχνολογικό τομέα να σχεδόν διπλασιάζεται από 80 δισεκατομμύρια δολάρια σε 150 δισεκατομμύρια δολάρια κατά το τελευταίο έτος.

Η αγορά των ιδιωτικών χρεογράφων στην τεχνολογία αυξήθηκε κατά περίπου 100 δισεκατομμύρια δολάρια, φτάνοντας τα 450 δισεκατομμύρια δολάρια κατά την ίδια περίοδο.

Το τρίτο τρίμηνο, ιδιωτικά πιστωτικά κεφάλαια δεσμεύτηκαν σε αρκετές σημαντικές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης ύψους 29 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το κέντρο δεδομένων της Meta με έμφαση στην AI, αποδεικνύοντας τον αυξανόμενο ρόλο του τομέα στη χρηματοδότηση της τεχνολογικής καινοτομίας.

Η UBS προειδοποιεί ότι, ενώ η διάθεση των πελατών έχει μετατοπιστεί προς μια πιο θετική προοπτική, ο συνδυασμός της επιβράδυνσης της ανάπτυξης και της αύξησης της ανεργίας θα οδηγήσει πιθανώς σε συνεχιζόμενη πίεση και υψηλότερες απώλειες, αν και αναμένουν ότι αυτή η διόρθωση θα είναι σχετικά βραχύβια.