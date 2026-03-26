Η Meta προχωρά στη μείωση αρκετών εκατοντάδων θέσεων εργασίας

Στην απόλυση αρκετών εκατοντάδων υπαλλήλων προχωρά η Meta, μειώνοντας το εργατικό δυναμικό της στα τμήματα πωλήσεων, πρόσληψης προσωπικού και Reality Labs. Οι εν λόγω περικοπές θα επηρεάσουν υπαλλήλους στις ΗΠΑ και σε άλλες διεθνείς αγορές. Σε ορισμένους από αυτούς τους υπαλλήλους θα προσφερθούν άλλες θέσεις εργασίας ή η ευκαιρία να μετακομίσουν για να παραμείνουν στην εταιρεία.

«Οι ομάδες σε όλη τη Meta αναδιαρθρώνονται τακτικά ή εφαρμόζουν αλλαγές για να διασφαλίσουν ότι βρίσκονται στην καλύτερη θέση για να επιτύχουν τους στόχους τους», δήλωσε εκπρόσωπος της Meta σε email προς το TechCrunch. «Όπου είναι δυνατόν, αναζητούμε άλλες ευκαιρίες για τους υπαλλήλους των οποίων οι θέσεις ενδέχεται να επηρεαστούν.»

Οι περικοπές θα επηρεάσουν λιγότερους από 1.000 υπαλλήλους. Η Meta απασχολούσε σχεδόν 79.000 άτομα στα τέλη του 2025.

Όπως αναφέρουν τα The Information και Bloomberg, οι απολύσεις έρχονται την ώρα που η Meta επενδύει δισεκατομμύρια δολάρια στην Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ). Η εταιρεία αναμένει να φτάσει σε επίπεδο ρεκόρ κεφαλαιουχικών δαπανών φέτος, μεταξύ 115 και 135 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι απολύσεις σηματοδοτούν τη δεύτερη φορά που η Meta μειώνει το εργατικό δυναμικό της το 2026. Υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο, η Meta απέλυσε το 10% του προσωπικού της στο τμήμα Reality Labs.

Η New York Times ανέφερε ότι οι περικοπές επηρέασαν περίπου 1.000 υπαλλήλους, από ένα συνολικό εργατικό δυναμικό περίπου 15.000 ατόμων στο Reality Labs.