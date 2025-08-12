Η κούρσα των μετοχών Microsoft, Google και Amazon στο cloud

Οι τρεις από τις πλέον δημοφιλείς μετοχές της Wall Street, δίνουν μεγάλη μάχη στη διεκδίκηση ολοένα και μεγαλύτερου μεριδίου στην αγορά της Τεχνητής Νοημοσύνης και του λεγόμενου intelligent cloud. Τι έδειξαν τα αποτελέσματα του Q2 και ποιες είναι οι προοπτικές τους;

Το προηγούμενο χρονικό διάστημα δεν ήταν και το καλύτερο για την Amazon. Ιδιαίτερα στον τομέα των υπηρεσιών cloud, όπου η Microsoft και η Google σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Q2 φαίνεται να προηγούνται στην κούρσα της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI). H επιβράδυνση της ανάπτυξης της Amazon Web Services (AWS), με μια πρώτη ματιά προβλημάτισε ιδιαίτερα τους μετόχους της Amazon. Κάτι που απεικονίστηκε και στο χρηματιστηριακό ταμπλό.

Ωστόσο, παρά την πρόσφατη υστέρηση της Amazon Web Services (AWS) σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές της, υπάρχει ένας παράγοντας που συχνά παραβλέπεται. Και αυτός είναι η μακροπρόθεσμη μετατόπιση του επιχειρηματικού μοντέλου των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών προς τις υπηρεσίες cloud. Η οποία ενδέχεται να συμπιέσει τα περιθώρια κέρδους της Microsoft και της Google. Ενώ, αντίθετα αναμένεται να ενισχύσει το συνολικό περιθώριο κέρδους της Amazon. Διότι εδώ, η τελευταία διατηρεί ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, το οποίο πιθανότατα να λειτουργήσει σε όφελος της.

Η κούρσα του Cloud και τα περιθώρια κερδοφορίας

Η Microsoft και η Google κατέγραψαν επιταχυνόμενη ανάπτυξη στις υπηρεσίας cloud μέσα στο Q2, σε αντίθεση με την Amazon, η οποία παρουσίασε χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης. Ωστόσο, η συζήτηση ανάμεσα στους αναλυτές και τους επενδυτές συχνά παραλείπει να εστιάσει στη διαφορετική επίδραση που έχει η στροφή προς τις υπηρεσίες cloud, πάνω στα περιθώρια κέρδους των τριών εταιρειών. Οι οποίες ακολουθούν διαφορετικά μοντέλα ανάπτυξης, βασισμένα στις διαφορετικές πηγές εσόδων που διαθέτουν.

Για τη Microsoft οι μονάδες cloud είναι λιγότερο κερδοφόρες σε σύγκριση με τις παραδοσιακές της δραστηριότητες, που την έχουν εδραιώσει στην κορυφή. Συγκεκριμένα, η μονάδα των υπηρεσιών business της Microsoft, που περιλαμβάνει το επιχειρηματικό της λογισμικό, κατέγραψε λειτουργικό περιθώριο κέρδους της τάξης του 57,4% μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Αντίθετα, η μονάδα «intelligent cloud», που περιλαμβάνει κυρίως το Azure, παρουσιάζει περιθώριο κερδοφορίας στο 40,6%, με το συνολικό περιθώριο κέρδους της εταιρείας από το σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει βρίσκεται στο 45%. Δηλαδή, αυξάνει μεν τον κύκλο εργασιών της, μειώνοντας όμως το ποσοστό της συνολικής κερδοφορίας της.

Παρόμοια εικόνα παρουσίασε και η Google στο Q2. Tο περιθώριο κέρδους του δικού της cloud, ήταν ακόμα χαμηλότερο, στο 20,7%. Ενώ η υπ’ αριθμόν «ένα» μονάδα των εσόδων της, που βασίζεται κυρίως στη διαφήμιση, παρουσιάζει περιθώριο κερδοφορίας της τάξης του 40%, με το συνολικό περιθώριο κέρδους της εταιρείας να προσεγγίζει το 32%.

Δηλαδή, βλέπουμε ότι οι δυο τεχνολογικοί «κολοσσοί» με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη, εμφανίζουν σημαντική συρρίκνωση του περιθωρίου κερδοφορίας τους. Αφού τα παραδοσιακά business units τόσο της Microsoft, όσο και της Google, αποφέρουν ισχυρότερες κερδοφόρες από τα units που βασίζονται στο intelligent cloud και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Αντίθετα, η Amazon βρίσκεται σε εντελώς διαφορετική θέση. H Amazon Web Services (AWS), που είναι ουσιαστικά το «cloud unit» της, κατέγραψε περιθώριο κερδοφορίας 33% μέσα στο Q2. Πολύ υψηλότερο από το περιθώριο του 6,6% του ηλεκτρονικού εμπορίου, το οποίο αντικατοπτρίζει τα χαμηλά περιθώρια κερδοφορίας που χαρακτηρίζουν συνήθως τις υπηρεσίες εμπορίου.

Ωστόσο, καθώς τα έσοδα της AWS αυξάνονται διαρκώς ως ποσοστό επί των συνολικών εσόδων της Amazon, από 9,8% που ήταν το 2017, σε 17% στην οικονομική χρήση 2024, το συνολικό λειτουργικό περιθώριο της εταιρείας έχει βελτιωθεί σημαντικά. Και συγκεκριμένα από το 2,3%, σήμερα βρίσκεται στο 10,7%. Αυτή η βελτίωση οφείλεται εν μέρει και στην επέκταση της διαφημιστικής δραστηριότητας της Amazon, η οποία είναι επίσης υψηλού περιθωρίου και υπολογίζεται κοντά στο 35%.

Ανάπτυξη αλλά και κίνδυνοι

Η Microsoft και η Google εμφανίζουν ταχύτερη ανάπτυξη στις μονάδες cloud σε σύγκριση με τις παραδοσιακές τους δραστηριότητες. Κατά τη διάρκεια του Q2 η επιχειρηματική δραστηριότητα λογισμικού της Microsoft αυξήθηκε κατά 16%, ενώ η μονάδα cloud της κατά 26%, με το Azure να παρουσιάζει ακόμη ταχύτερη ανάπτυξη στο 39%. Ωστόσο, η μονάδα cloud περιλαμβάνει και τα παραδοσιακά προϊόντα κέντρων δεδομένων, τα οποία σταδιακά συρρικνώνονται.

Το cloud unit της Google αυξήθηκε κατά 32%, ενώ ο τομέας υπηρεσιών της, που βασίζεται στη διαφήμιση, αναπτύχθηκε κατά 12%.Η αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες cloud που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη ενισχύει αυτή την τάση.

Ωστόσο, υπάρχει κίνδυνος τα νέα προϊόντα Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) να «κανιβαλίσουν» τις κερδοφόρες δραστηριότητες λογισμικού της Microsoft και διαφημίσεων της Google. Και οι δύο εταιρείες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις απειλές, με τη Microsoft να εισάγει υπηρεσίες AI όπως το Copilot και τους AI agents, και την Google να ενισχύει την παραδοσιακή «μηχανή αναζήτησή» της με χαρακτηριστικά AI. Παρόλα αυτά, ο ανταγωνισμός παραμένει έντονος.

Αντίθετα, η Amazon επωφελείται από τη μαζική στροφή προς το cloud. Παρά τον χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης της AWS, που έφτασε το 17% το Q2, η ανάπτυξη αυτή παραμένει ταχύτερη από κάθε άλλο τμήμα της Amazon, με εξαίρεση αυτό της διαφημιστικής δραστηριότητας, η οποία ωστόσο παραμένει αισθητά χαμηλότερη. Σύμφωνα με έκθεση της New Street Research, οι ρυθμοί ανάπτυξης της AWS θα ξεπεράσουν το 25% μέσα στα επόμενα τρίμηνα.

Ποια είναι η Αχίλλειος πτέρνα των τριών τεχνολογικών κολοσσών;

Οι υψηλές επενδύσεις που απαιτούνται για τις υπηρεσίες cloud, οι οποίες πιθανότατα θα περιορίσουν τη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους και για τις τρεις εταιρείες, λόγω των αυξημένων αποσβέσεων.

Ωστόσο, το κρίσιμο ζήτημα είναι ότι τα συνολικά περιθώρια κέρδους της Microsoft και της Google ενδέχεται να συμπιεστούν όσο το μερίδιο των cloud δραστηριοτήτων τους αυξάνεται. Η αγορά φαίνεται να έχει ήδη συνυπολογίσει αυτόν τον κίνδυνο για την Google, της οποίας η μετοχή υποαποδίδει σε σχέση με ανταγωνιστές της όπως είναι η μετοχή της Meta Platforms / Facebook.

Oι επενδυτές φαίνονται λιγότερο ανήσυχοι για τη μετοχή της Microsoft, της οποίας η αποτίμηση έχει σημαντικό premium σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά.

Αντίθετα, η Amazon φαίνεται να υποτιμάται από την αγορά, παρά τις δυνατότητές της για ανάπτυξη. Η ικανότητα του AWS να συμβάλλει στη βελτίωση του συνολικού περιθωρίου κέρδους της εταιρείας, σε συνδυασμό με την ισχυρή ανάπτυξη που προβλέπεται για το Q3 και Q4, υποδηλώνει ότι η Amazon μπορεί να ανακάμψει δυναμικά στην κούρσα των μετοχών του cloud και της ΑΙ.