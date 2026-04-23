Η κεφαλαιαγορά της Ταϊβάν ξεπέρασε το Ηνωμένο Βασίλειο και ανέβηκε στην 7η θέση σε συνολική χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση 

Η χρηματιστηριακή αγορά της Ταϊβάν ξεπέρασε την αντίστοιχη του Ηνωμένου Βασιλείου, κατακτώντας την έβδομη θέση παγκοσμίως ως προς τη συνολική κεφαλαιοποίηση των εισηγμένων εταιρειών, χάρη κυρίως στην άνοδο των τεχνολογικών μετοχών.

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg, η συνολική αξία των μετοχών στην Ταϊβάν ανήλθε χθες στα 130,8 τρισεκατομμύρια δολάρια Ταϊβάν (4,14 τρισ. δολάρια ΗΠΑ), ξεπερνώντας την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία διαμορφώθηκε στα 129,2 τρισεκατομμύρια δολάρια Ταϊβάν (4,09 τρισ. δολάρια ΗΠΑ).

Η άνοδος αυτή ακολούθησε την ανάκαμψη του βασικού δείκτη Taiwan Capitalization Weighted Stock Index (TAIEX), ο οποίος ανέκαμψε από απώλειες που συνδέονταν με γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή. Ο δείκτης συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων μεγάλων αγορών που επανήλθαν σε ανοδική πορεία και κατέγραψαν νέα υψηλά επίπεδα.

Σήμερα, ο TAIEX συνέχισε να καταγράφει νέα ιστορικά υψηλά τόσο ενδοσυνεδριακά όσο και στο κλείσιμο. Αναλυτές επισημαίνουν ότι η αγορά της Ταϊβάν συνδέεται στενά με τη ζήτηση του οικοσυστήματος της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ οι συνεχιζόμενες επενδύσεις στον τομέα αυτό αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τις εισροές κεφαλαίων.

Καθοριστικό ρόλο στην άνοδο διαδραματίζουν οι μετοχές της TSMC, της μεγαλύτερης εταιρείας ημιαγωγών παγκοσμίως, οι οποίες κατέγραψαν επίσης νέα ρεκόρ. Εφόσον η εταιρεία διατηρήσει θετικές προοπτικές, εκτιμάται ότι ο δείκτης θα συνεχίσει την ανοδική του πορεία.

Από τις αρχές του μήνα έως και σήμερα, ο TAIEX έχει σημειώσει άνοδο περίπου 16%, καταγράφοντας κέρδη για οκτώ συνεχόμενες συνεδριάσεις. Αντίθετα, ο βρετανικός δείκτης FTSE 100 ενισχύθηκε κατά λιγότερο από 4% στο ίδιο διάστημα, υπό το βάρος ανησυχιών για τον υψηλό πληθωρισμό και τα επιτόκια.