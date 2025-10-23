Τα ινδικά διυλιστήρια προτίθενται να περιορίσουν σημαντικά τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου, ώστε να συμμορφωθούν με τις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ σε δύο κορυφαίους Ρώσους παραγωγούς, όπως δήλωσαν πηγές του κλάδου την Πέμπτη, σύμφωνα με το Reuters. Η κίνηση αυτή ενδέχεται να άρει ένα σημαντικό εμπόδιο για μια εμπορική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η αλλαγή αυτή συμβαίνει καθώς η Ινδία αντιμετωπίζει δασμούς 50% στις εξαγωγές της προς τις ΗΠΑ, με τους μισούς να επιβάλλονται σε αντίποινα για τις αγορές πετρελαίου από τη Ρωσία.

Παράλληλα, διαπραγματεύεται μια πιθανή εμπορική συμφωνία που θα μπορούσε να ευθυγραμμίσει αυτούς τους δασμούς με τους ασιατικούς ομολόγους της, σε αντάλλαγμα για τη μείωση των εισαγωγών αργού πετρελαίου από τη Μόσχα.

Η Ινδία έχει αναδειχθεί στον μεγαλύτερο αγοραστή ρωσικού αργού πετρελαίου με έκπτωση μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, εισάγοντας περίπου 1,7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τους πρώτους εννέα μήνες του τρέχοντος έτους.

Οι κυρώσεις των ΗΠΑ στοχεύουν τις εταιρείες Lukoil και Rosneft, τους δύο μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου της Ρωσίας.

Η ιδιωτική εταιρεία Reliance Industries, κορυφαίος Ινδός αγοραστής ρωσικού αργού, σχεδιάζει να μειώσει ή να διακόψει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένης της διακοπής των αγορών στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης συμφωνίας της με τη Rosneft, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

«Η επαναβαθμονόμηση των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου είναι σε εξέλιξη και η Reliance θα ευθυγραμμιστεί πλήρως με τις οδηγίες της κυβέρνησης της Ινδίας», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας, απαντώντας σε ερώτηση για πιθανή μείωση των εισαγωγών.

Τα ινδικά κρατικά διυλιστήρια, όπως οι Indian Oil, Bharat Petroleum και Hindustan Petroleum, επανεξετάζουν επίσης τα έγγραφα συναλλαγών πετρελαίου από τη Ρωσία, για να διασφαλίσουν ότι δεν θα προέρχεται καμία προμήθεια απευθείας από Rosneft και Lukoil, μετά τις κυρώσεις των ΗΠΑ, όπως ανέφερε πηγή με άμεση γνώση του θέματος.

«Θα υπάρξει σημαντική μείωση. Δεν περιμένουμε ότι θα μηδενιστεί αμέσως, καθώς κάποια βαρέλια θα εισέλθουν στην αγορά μέσω μεσαζόντων», δήλωσε ανώνυμη πηγή από διυλιστήριο, η οποία δεν είχε εξουσιοδότηση να μιλήσει στα μέσα.

«Όλα εξαρτώνται από τις τράπεζες»

Οι κυρώσεις της Τετάρτης, οι πρώτες της δεύτερης θητείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που στοχεύουν τη Ρωσία για την Ουκρανία, ανακοινώθηκαν καθώς η απογοήτευσή του από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν αυξάνεται.

«Εάν η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίξει τα λόγια με πράξεις, αναμένουμε ότι τα διυλιστήρια που επιδιώκουν πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές των ΗΠΑ θα εγκαταλείψουν τα ρωσικά βαρέλια», σημείωσε η αναλύτρια της RBC Capital, Χέλιμα Κροφτ.

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ όρισε προθεσμία έως τις 21 Νοεμβρίου για να τερματιστούν οι συναλλαγές με τους Ρώσους παραγωγούς πετρελαίου, σύμφωνα με ανακοίνωση για τις κυρώσεις.

«Όλα εξαρτώνται από τις τράπεζες. Εάν εγκρίνουν τις πληρωμές, θα αγοράσουμε. Διαφορετικά, οι αγορές θα είναι μηδενικές», δήλωσε άλλος Ινδός αξιωματούχος διυλιστηρίου.

Μεγάλος αγοραστής

Η Reliance, που ανήκει στον δισεκατομμυριούχο Μουκές Αμπάνι και λειτουργεί το μεγαλύτερο συγκρότημα διύλισης στον κόσμο στο Jamnagar, στη δυτική πολιτεία Γκουτζαράτ, έχει μακροπρόθεσμη συμφωνία για την αγορά σχεδόν 500.000 βαρελιών ημερησίως από τη Rosneft. Αγόραζε επίσης ρωσικό πετρέλαιο μέσω μεσαζόντων.

Τις τελευταίες ημέρες, η Reliance έχει προμηθευτεί αργό από τη Μέση Ανατολή και τη Βραζιλία, για να αντικαταστήσει εν μέρει τις ρωσικές προμήθειες, σύμφωνα με traders. Ανιχνεύτηκε στην αγορά την Πέμπτη αναζητώντας προμήθειες, δήλωσε trader από τη Μέση Ανατολή σε επικοινωνία με τη Reliance.

Πριν από τις αμερικανικές κυρώσεις, η Reliance εξέταζε το ενδεχόμενο να σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου σε ένα από τα δύο διυλιστήριά της, που επικεντρώνεται στις εξαγωγές, λόγω της απαγόρευσης της ΕΕ στα προϊόντα διύλισης από ρωσικό αργό, η οποία τίθεται σε ισχύ τον Ιανουάριο.

Η ινδική εταιρεία Nayara Energy, με μεγαλύτερο μέτοχο τη Rosneft, αγοράζει επίσης πετρέλαιο από τη ρωσική κρατική εταιρεία.

Τα ινδικά κρατικά διυλιστήρια σπάνια αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο απευθείας από Rosneft και Lukoil, καθώς οι αγορές συνήθως γίνονται μέσω μεσαζόντων, σύμφωνα με πηγές.