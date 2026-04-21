Η ΕΕ εξετάζει σχέδιο για τη δημιουργία μηχανισμού διαμοιρασμού καυσίμων αεροσκαφών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επεξεργάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των αποθεμάτων καυσίμων αεροσκαφών, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του εφοδιασμού σε περίπτωση κρίσης.

Όπως δήλωσε ο Επίτροπος Μεταφορών, Απόστολος Τζιτζικώστας, τα κράτη-μέλη ενδέχεται να κληθούν να ενεργοποιήσουν μηχανισμούς αλληλεγγύης, προχωρώντας ακόμη και σε κοινή χρήση αποθεμάτων εφόσον διαταραχθεί η ομαλή ροή καυσίμων.

Κατά την ενημέρωση που ακολούθησε τηλεδιάσκεψη με τους υπουργούς Μεταφορών της ΕΕ, ο ίδιος διευκρίνισε ότι η Ένωση διαθέτει ήδη «αποθέματα έκτακτης ανάγκης», τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν αποκλειστικά σε συνθήκες ανάγκης και μόνο όταν αυτό κριθεί απολύτως αναγκαίο.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη πλήρους διαφάνειας σε περίπτωση εθνικών αποφάσεων για αποδέσμευση αποθεμάτων, προκειμένου να αποφευχθούν στρεβλώσεις και ανισορροπίες στην αγορά καυσίμων.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο υποχρεωτικού συντονισμού μεταξύ των κρατών-μελών, ο κ. Τζιτζικώστας σημείωσε ότι ένα πλαίσιο που σήμερα λειτουργεί σε εθελοντική βάση θα μπορούσε στο μέλλον να αποκτήσει δεσμευτικό χαρακτήρα. Παράλληλα, έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για τη διαθεσιμότητα καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει τη θέσπιση ελάχιστων υποχρεωτικών αποθεμάτων καυσίμων αεροσκαφών, με στόχο τη διασφάλιση συγκεκριμένων επιπέδων στρατηγικής επάρκειας σε όλα τα κράτη-μέλη.

Ο Επίτροπος ανακοίνωσε επίσης ότι το σχέδιο AccelerateEU, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί ως απάντηση στις πρόσφατες αναταράξεις στις αγορές ενέργειας, θα περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός νέου ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου καυσίμων, με αρχική εστίαση στον κλάδο των αεροπορικών καυσίμων.

Παράλληλα, το σχέδιο δρομολογεί πρωτοβουλίες για τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού της Ευρώπης, μεταξύ άλλων μέσω εισαγωγών καυσίμου τύπου Jet A από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, η διαφοροποίηση αυτή συνοδεύεται από τεχνικές προκλήσεις, καθώς το αμερικανικό καύσιμο διαφέρει από το διεθνές πρότυπο Jet A1, απαιτώντας προσαρμογές στις υποδομές και διακριτή διαχείριση των δύο τύπων.

Την ίδια ώρα, η εκτόξευση των τιμών καυσίμων αεροσκαφών στην Ευρώπη - που έχουν υπερδιπλασιαστεί από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή- ασκεί ισχυρές πιέσεις στις αεροπορικές εταιρείες. Ήδη, αρκετοί αερομεταφορείς προχωρούν σε ακυρώσεις μη κερδοφόρων δρομολογίων και σε απόσυρση ενεργοβόρων αεροσκαφών.