Η ΕΕ ετοιμάζει αντίμετρα 95 δισ. ευρώ στους δασμούς Τραμπ - Σε ποια είδη επιβάλλονται

Ύψους 95 δισ. ευρώ είναι τα εμπορικά αντίμετρα που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στοχεύουν αμερικανικά προϊόντα, ως απάντηση στους δασμούς που επέβαλε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, στην περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν.

Η ΕΕ προτιμά να βρεθεί λύση μέσω των διαπραγματεύσεων και να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσινγκτον για να αποφευχθεί ένας εμπορικός πόλεμος, αλλά παράλληλα είναι έτοιμη να αντιδράσει σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών. Έπειτα από σχεδόν ένα μήνα από την έναρξη της δασμολογικής εκεχειρίας 90 ημερών μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη σε πολιτικό και σε τεχνικό επίπεδο, όμως μόνο περιορισμένη πρόοδος φαίνεται να έχει σημειωθεί.

