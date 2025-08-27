Η Βρετανία αυξάνει 2% τις τιμές ενέργειας από τον Οκτώβριο

Σε αύξηση του ενεργειακού κόστους κατά 2% από τον Οκτώβριο προχωρά η Βρετανία, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η αρμόδια ρυθμιστική αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου (Ofgem).

Σύμφωνα με το Bloomberg, το ανώτατο όριο τιμών ενέργειας -που καθορίζεται κάθε τρεις μήνες από την Ofgem- θα αυξηθεί σε 1.755 λίρες (2.361 δολάρια) από την 1η Οκτωβρίου.

Αυτό θα πλήξει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν υψηλά έξοδα, ακριβώς την περίοδο που η κατανάλωση κορυφώνεται κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Πάνω από ένα χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο πρωθυπουργός Κιρ Σταρμερ έχει σημειώσει ελάχιστη πρόοδο στη μείωση του κόστους διαβίωσης.

Η ραγδαία αύξηση των τιμών των τροφίμων, των μεταφορών και της φιλοξενίας όχι μόνο έχει ωθήσει τον πληθωρισμό στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 μηνών, αλλά έχει επίσης οδηγήσει το κόστος δανεισμού του Ηνωμένου Βασιλείου κοντά στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 30 ετών.

Σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τη φθίνουσα δημοτικότητά του, η κυβέρνηση έκανε νωρίτερα φέτος μια δραστική στροφή 180 μοιρών στην πολιτική της για τη μείωση των επιδομάτων θέρμανσης για τους συνταξιούχους αυτό το χειμώνα. Η κυβέρνηση είχε δηλώσει ότι έπρεπε να λάβει σκληρές αποφάσεις για να περιορίσει τις δαπάνες, αλλά αυτή η βαθιά αντιδημοφιλής πολιτική τελικά απέτυχε.

Η επέκταση του προγράμματος Warm Home Discount θα προσφέρει 150 λίρες στήριξης σε 2,7 εκατομμύρια επιπλέον νοικοκυριά.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με στοιχεία της Ofgem, τα χρέη των πελατών για ενέργεια έχουν διπλασιαστεί τα τελευταία δύο χρόνια, φτάνοντας το ρεκόρ των 4 δισεκατομμυρίων λιρών