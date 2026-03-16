Κρίση στη Μέση Ανατολή

Τα παγκόσμια hedge funds πούλησαν μετοχές τραπεζών, ασφαλιστικών εταιρειών, εταιρειών χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και εμπορικών εταιρειών κατά την εβδομάδα που έληξε στις 13 Μαρτίου, καθιστώντας τον χρηματοοικονομικό τομέα τον πιο sold τομέα μετοχών φέτος, ανέφερε η Goldman Sachs, όπως μετέδωσε τη Δευτέρα το Reuters.

Τα hedge funds «πραγματοποίησαν επιθετικές short πωλήσεις» σε μετοχές του παγκόσμιου χρηματοοικονομικού τομέα την περασμένη εβδομάδα και ο τομέας παρουσίασε καθαρές πωλήσεις σε διεθνές επίπεδο.

Σημειώνεται πως μια short πώληση αποφέρει κέρδη όταν η αξία των περιουσιακών στοιχείων μειώνεται.

Ο χρηματοοικονομικός δείκτης της S&P έχει υποχωρήσει πάνω από 11% φέτος, ενώ ένας δείκτης τραπεζών στην Ευρώπη έχει σημειώσει πτώση περίπου 8%.

Οι κινήσεις αυτές έρχονται καθώς ο κλάδος αντιμετωπίζει πιέσεις λόγω των ανησυχιών για τον αντίκτυπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην παγκόσμια οικονομία και προβληματισμών για το ότι η σύνδεση μεταξύ χρηματοπιστωτικών εταιρειών και ιδιωτών δανειστών θα μπορούσε να είναι πιο στενά συνυφασμένη από ό,τι πιστευόταν προηγουμένως.

Μια πρόσφατη έκθεση της Moody's έδειξε ότι οι αμερικανικές τράπεζες είχαν δανείσει σχεδόν 300 δισεκατομμύρια δολάρια σε ιδιωτικούς παρόχους πιστώσεων έως τον Ιούνιο του 2025.



Η JP Morgan μείωσε την αξία ορισμένων δανείων προς ιδιωτικά πιστωτικά κεφάλαια, αφού εξέτασε τον αντίκτυπο της αναταραχής στην αγορά γύρω από εταιρείες λογισμικού, ανέφερε το Reuters την περασμένη εβδομάδα.

«Όταν ένας μεγάλος οργανισμός όπως η JP Morgan αρχίζει να υποτιμά τις συναλλαγές, οι αγορές δίνουν προσοχή, διότι αυξάνεται η πιθανότητα να χρειαστεί τελικά να ακολουθήσουν και άλλοι», δήλωσε ο Μπρούνο Σνέλερ, διευθύνων σύμβουλος της Erlen Capital Management.

«Εάν οι επενδυτές ανησυχούν ότι οι αποτιμήσεις σε ολόκληρο το σύστημα ενδέχεται να μεταβληθούν, ο ευκολότερος τρόπος για να αντισταθμίσουν αυτόν τον κίνδυνο είναι μέσω ρευστών υποκατάστατων όπως τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες και χρηματοοικονομικοί δείκτες», πρόσθεσε, σημειώνοντας ακόμα ότι οι αρνητικές θέσεις σε μετοχές χρηματοπιστωτικών εταιρειών ενδέχεται να αποτελούν λιγότερο μια άποψη για τις ίδιες τις τράπεζες και περισσότερο μια αντιστάθμιση έναντι του πιστωτικού κινδύνου σε ολόκληρο το ευρύτερο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Αυτό μπορεί επίσης να προσφέρει στους κερδοσκόπους έναν τρόπο να προστατεύσουν τα χαρτοφυλάκιά τους από την ύφεση, είπε.