Goldman Sachs: Μεικτές οι προβλέψεις για το 2025 - «Αργή» ανάπτυξη για την παγκόσμια οικονομία

Η Goldman Sachs δημοσίευσε τις τελευταίες της εκτιμήσεις για την παγκόσμια οικονομία και τις αγορές, περιγράφοντας ένα σκηνικό με συγκρατημένη ανάπτυξη, πιέσεις από τους αμερικανικούς δασμούς και διαφοροποιημένες προοπτικές ανά κατηγορία επενδύσεων.

Σε διεθνές επίπεδο, ο επενδυτικός οίκος προβλέπει ότι η ανάπτυξη θα περιοριστεί στο 2,5% το 2025, με τις ΗΠΑ να κινούνται χαμηλότερα στο 1,3%. Οι υψηλοί δασμοί αναμένεται να πλήξουν το διαθέσιμο εισόδημα και τις επενδύσεις, αυξάνοντας την ανεργία στο 4,4% και διατηρώντας τον δομικό πληθωρισμό -εκτός των τιμών τροφίμων και ενέργειας- γύρω στο 3,3%.

Στην Ευρωζώνη, η ανάπτυξη εκτιμάται στο 1,2%, με τον πληθωρισμό να υποχωρεί στο 2%, ενώ η Goldman θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει ολοκληρώσει τον κύκλο μείωσης επιτοκίων. Στην Κίνα, η ανάπτυξη προβλέπεται στο 4,7%, κοντά στον κυβερνητικό στόχο, αλλά με αναιμικό πληθωρισμό και πτώση των τιμών παραγωγού λόγω υπερπροσφοράς.

Μετοχές

Η Goldman τοποθετεί τον αμερικανικό S&P 500 στις 6.600 μονάδες το 2025 (+7%), με τα κέρδη ανά μετοχή να αυξάνονται σταδιακά. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 αναμένεται να κινηθεί θετικά στην Ευρώπη (+2,9% το 2025, +9,1% το 2026), ενώ ο ιαπωνικός Topix προβλέπεται να ενισχυθεί 2,6% φέτος και πάνω από 12% την επόμενη χρονιά.

Ομόλογα και επιτόκια

Η ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) εκτιμάται ότι θα προχωρήσει σε τρεις μειώσεις επιτοκίων το 2025 και δύο το 2026, φέρνοντας το βασικό επιτόκιο κοντά στο 3%–3,25%.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών δεκαετών ομολόγων προβλέπονται στο 4,20%, 3% στη Γερμανία και 4,25% στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στην Ιαπωνία αναμένονται στο 1,70%.

Νομίσματα

Το ευρώ εκτιμάται ότι θα κινηθεί προς τα 1,25 δολάρια, η στερλίνα στο 1,39, ενώ το γιεν θα ανατιμηθεί στις 135 μονάδες έναντι του δολαρίου. Το γουάν αναμένεται να φτάσει κοντά στα 6,90.

Εμπορεύματα

Για το πετρέλαιο, το Brent προβλέπεται να υποχωρήσει στα 55 δολάρια το 2026, λόγω αδύναμης ζήτησης.

Το φυσικό αέριο εκτιμάται ανοδικό τόσο στις ΗΠΑ (4,50 δολ./mmBtu) όσο και στην Ευρώπη (29 €/MWh). Ο χαλκός αναμένεται πάνω από τα 10.000 δολ./τόνο, ενώ ο χρυσός συνεχίζει ανοδικά με στόχο τα 3.920 δολ./ουγγιά.

Συνολικά, η Goldman Sachs «βλέπει» ένα 2025 με μέτρια ανάπτυξη, πίεση από τους δασμούς και αβεβαιότητες, αλλά με ευκαιρίες σε μετοχές και πολύτιμα μέταλλα, ενώ οι επενδυτές θα πρέπει να σταθμίσουν τη μείωση επιτοκίων, την αποδυνάμωση του δολαρίου και τις έντονες διαφοροποιήσεις στις αγορές εμπορευμάτων.