Γκούλσμπι (Fed): Τα επιτόκια στις ΗΠΑ θα μπορούσαν να αυξηθούν για να ελεγχθεί ο πληθωρισμός

Ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας στο Σικάγο, Όσταν Γκουλσμπί, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ θα μπορούσε είτε να αυξήσει τα επιτόκια είτε να επαναλάβει τις μειώσεις επιτοκίων, ανάλογα με τον τρόπο που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα επηρεάσει την οικονομία.

«Θα μπορούσαμε να επιστρέψουμε σε ένα περιβάλλον με πολλαπλές μειώσεις επιτοκίων μέσα στο έτος, αν ο πληθωρισμός διαμορφωθεί όπως πρέπει», δήλωσε ο Γκουλσμπί σε συνέντευξή του στο CNBC. «Θα μπορούσα να δω περιστάσεις όπου θα χρειαζόταν να αυξήσουμε τα επιτόκια αν η κατάσταση εξελισσόταν διαφορετικά και ο πληθωρισμός ξέφευγε από τον έλεγχο»

Ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι περισσότεροι οικονομικοί δείκτες δείχνουν ότι η Fed βρίσκεται πιο κοντά στην πλήρη απασχόληση παρά στον στόχο της για τον πληθωρισμό, πράγμα που σημαίνει ότι ο πληθωρισμός πρέπει να αποτελεί υψηλότερη προτεραιότητα στη λήψη αποφάσεων της κεντρικής τράπεζας αυτή τη στιγμή.

Οι αξιωματούχοι της Fed διατήρησαν τα επιτόκια αμετάβλητα την περασμένη εβδομάδα και συνέχισαν να «δείχνουν» προς μία μείωση επιτοκίου εντός του 2026, παρά την αβεβαιότητα που δημιούργησε ο πόλεμος με το Ιράν.

Ωστόσο, οι αναλυτές εκτιμούν πως είναι πιθανότερο η τράπεζα να προχωρήσει σε μια τουλάχιστον αύξηση των επιτοκίων της, της τάξης των 25 μονάδων βάσης, απ' ότι να μειώσει τα επιτόκια.

Σύμφωνα με το FedWatch του CME Group, οι αγορές δίνουν 74,4% πιθανότητες για να διατηρηθούν τα επιτόκια της Fed στα σημερινά επίπεδα (εύρος 3,50%-3,75%) μέχρι το τέλος του 2026.

Μια αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης συγκεντρώνει 15,8% πιθανότητες ενώ μια μείωση αντίστοιχου μεγέθους συγκεντρώνει 8,6% πιθανότητες.