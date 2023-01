Wall Street

Η ανεργία στις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζει να πέφτει, φτάνοντας το 3,5%, βρισκόμενη πλέον στο ίδιο επίπεδο με τον Μάιο του 1969. Ωστόσο, ολόκληρος ο ψηφιακός τεχνολογικός κλάδος δείχνει να ακολουθεί μια διαφορετική πορεία όσον αφορά την απασχόληση. Έτσι βλέπουμε αρκετές εταιρείες όχι μόνο να μην προσλαμβάνουν, αλλά αντίθετα να παγώνουν τα σχέδια ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού τους ή και να αποφασίζουν να προβούν σε απολύσεις.

Ο Σπύρος Αλεξόπουλος στο άρθρο του είχε αναφερθεί διεξοδικά στο φαινόμενο των απολύσεων και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Έτσι κάποιες απολύσεις είναι αναγκαστικές λόγω της παύσης λειτουργίας ορισμένων εταιρειών, κάποιες άλλες οφείλονται στις μαζικές προσλήψεις που είχαν γίνει εν καιρώ πανδημίας σε μια σειρά από κλάδους που είχαν δει τις δραστηριότητες τους να μεγεθύνονται ξαφνικά, κάποιες άλλες διότι οι τομείς δραστηριότητες των εταιρειών αποθερμάνθηκαν και κάποιες άλλες λόγω της εκτίμησης για εμφάνιση ύφεσης.

Την περασμένη εβδομάδα στο World Economic Forum στο Νταβός, ο CEO της εταιρείας ψηφιακής τεχνολογίας Palantir Technologies, έδειξε την πόρτα της εξόδου σε ομάδες εργαζομένων της εταιρείας για εντελώς διαφορετικούς λόγους. Για λόγους που δεν άπτονται ούτε οικονομικών, ούτε αναπτυξιακών θεμάτων. Αλλά για λόγους που έχουν σχέση με τις δραστηριότητες της και με τα συμβόλαια που συνάπτει η Palantir με πελάτες της.

Ποια είναι η Palantir;

Ως γνωστόν η Palantir, επεξεργάζεται δεδομένα για υπηρεσίες πληροφοριών και για στρατιωτικές μονάδες. Ταυτόχρονα πουλάει λογισμικό και λύσεις σε κυβερνητικούς οργανισμούς που αναλύουν μεγάλες ποσότητες δεδομένων και στοιχείων. Επίσης αξιοποιεί τεχνολογίες αιχμής στον τομέα της άμυνας των ΗΠΑ. Στη λίστα των πελατών της Palantir αναφέρoνται η CIA, το FBI, η NSA (National Security Agency) και η U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) που ασχολείται με την ταυτοποίηση μεταναστών που δεν διαθέτουν ταξιδιωτικά έγγραφα. Επιπλέον η Palantir, έχει προμηθεύσει τον Ουκρανικό στρατό με την υπηρεσία MetaConstellation που επεξεργάζεται αλγοριθμικά μεγάλες βάσεις δεδομένων εστιάζοντας στον εντοπισμό στόχων μέσα στο Ρωσικό στρατό.

Στο εσωτερικό της Palantir, έχει αναπτυχθεί από τους εργαζόμενους ένα κίνημα εναντίωσης απέναντι στις συνεργασίες της εταιρείας με τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες των ΗΠΑ. Το φαινόμενο αυτό είχε εμφανιστεί και στην Microsoft, στην Google, στην Amazon και στην Salesforce με αποτέλεσμα οι εταιρείες να υπαναχωρήσουν από τις συμβάσεις με τις αμερικανικές υπηρεσίες. Αντίθετα η Palantir, όχι μόνο δεν υποχώρησε μπροστά στις αντιδράσεις των εργαζομένων, αλλά αποφάσισε να μεταφέρει την έδρα της μακριά από το «μη ανεκτικό και μονοθεματικό περιβάλλον» της Silicon Valley, στο Denver του Colorado.

H πόρτα εξόδου για τους εργαζόμενους είναι ανοικτή

O CEO της Palantir Alex Karp, δήλωσε πως μόλις το ένα τρίτο των εργαζομένων στην ψηφιακή Μέκκα της Silicon Valley, ενδιαφέρεται να εργασθεί σε εταιρείες που διατηρούν δεσμούς με τις μυστικές υπηρεσίες και με το στρατό. Σύμφωνα με τον ίδιο η Palantir μάχεται κατά της τρομοκρατίας και ζητά από τους εργαζόμενους της να συνταχθούν στο μέτωπο της Δύσης. Χρησιμοποιώντας μάλιστα την έκφραση «We are not everyone’s cup of tea», δηλαδή «δεν είμαστε για τον καθένα», κάλεσε όσους εργαζόμενους δεν συμφωνούν με την στρατηγική της Palantir, να σταματήσουν να εργάζονται για λογαριασμό της. Ίσως είναι η πρώτη φορά που προωθείται «έξοδος εργαζομένων» με βάση τις απόψεις των εργαζομένων απέναντι στις δραστηριότητες εταιρείας.

Όσον αφορά την πορεία της μετοχής της, η Palantir παρ’ όλο που ενισχύει διαρκώς το χαρτοφυλάκιο των συνεργασιών της και συστήνεται σαν η απόλυτη μετοχή για τους επενδυτές που αναζητούν «πραγματικές αξίες» γνωστούς και σαν Value Investors, διαπραγματεύεται σήμερα κοντά στις χαμηλότερες τιμές της, από την είσοδο της στη Wall Street to 2020. Βρίσκεται στο $7,02 από τα υψηλά των $35 του 2021 και τα χαμηλά των $5,92 του Δεκεμβρίου του 2022.