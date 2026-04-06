Γιατί η Morgan Stanley «ψηφίζει» τις μετοχές της Ιαπωνίας;

«Ψήφο εμπιστοσύνης» στις ιαπωνικές μετοχές δίνει η Morgan Stanley σε τελευταία ανάλυση της, υποστηρίζοντας πως διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, η βελτίωση της εταιρικής συμπεριφοράς και οι ευνοϊκές μακροοικονομικές συνθήκες ενισχύουν τα επιχειρήματα υπέρ μιας μακροπρόθεσμης επένδυσης στην τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Οι αναλυτές του επενδυτικού οίκου σημειώνουν πως ένας από τους βασικούς λόγους για να επενδύσει κανείς σε μετοχές της Ιαπωνίας είναι η συνεχιζόμενη μεταρρύθμιση της εταιρικής διακυβέρνησης. Τα τελευταία χρόνια, οι ιαπωνικές εταιρείες δέχονται αυξανόμενη πίεση να βελτιώσουν την αποδοτικότητα του κεφαλαίου, να αποσυμπιέσουν τις αμοιβαίες συμμετοχές και να ενισχύσουν τις αποδόσεις για τους μετόχους.

Αυτή η αλλαγή μεταφράζεται σε υψηλότερα μερίσματα, περισσότερες επαναγορές μετοχών και καλύτερη απόδοση ιδίων κεφαλαίων, καθιστώντας την αγορά πιο ελκυστική για τους παγκόσμιους επενδυτές.

Δεύτερον, η ποιότητα και η ανθεκτικότητα των κερδών βελτιώνονται. Οι ιαπωνικές εταιρείες επωφελούνται από την επιχειρησιακή αναδιάρθρωση και την εντονότερη εστίαση στην κερδοφορία και όχι μόνο στην αύξηση των εσόδων.

Πολλές εταιρείες έχουν εξορθολογίσει τα κόστη και έχουν βελτιστοποιήσει τις εφοδιαστικές αλυσίδες, επιτρέποντας στα περιθώρια κέρδους να διατηρηθούν ακόμη και εν μέσω της παγκόσμιας αβεβαιότητας.

Αυτό έχει κάνει τα κέρδη λιγότερο ευμετάβλητα σε σύγκριση με προηγούμενους κύκλους.

Ένας τρίτος παράγοντας είναι οι ευνοϊκές μακροοικονομικές συνθήκες, ιδίως το σχετικά αδύναμο γιεν. Η νομισματική αποδυνάμωση έχει ιστορικά ενισχύσει τους εξαγωγικούς τομείς της Ιαπωνίας, όπως τα αυτοκίνητα, τα μηχανήματα και τα ηλεκτρονικά.

Ακόμη και καθώς η παγκόσμια ζήτηση εξασθενεί, η επίδραση του νομίσματος συνεχίζει να λειτουργεί ως προστατευτικό πλέγμα για τα εταιρικά κέρδη και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα στο εξωτερικό.

Τέλος, η Ιαπωνία ξεχωρίζει για την έκθεσή της στους παγκόσμιους βιομηχανικούς και τεχνολογικούς κύκλους. Η χώρα είναι βαθιά ενσωματωμένη στις εφοδιαστικές αλυσίδες για ημιαγωγούς, αυτοματισμό και προηγμένη μεταποίηση.

Καθώς θέματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ηλεκτροκίνηση και ο αυτοματισμός των εργοστασίων κερδίζουν έδαφος, οι ιαπωνικές εταιρείες βρίσκονται σε καλή θέση για να επωφεληθούν από τις αυξανόμενες κεφαλαιουχικές δαπάνες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σε ευρύτερο πλαίσιο, η ιαπωνική χρηματιστηριακή αγορά θεωρείται επίσης σχετικά αμυντική στο τρέχον περιβάλλον γεωπολιτικής αβεβαιότητας και άνισης παγκόσμιας ανάπτυξης. Σε σύγκριση με άλλες ανεπτυγμένες αγορές, οι αποτιμήσεις παραμένουν λογικές και η θέση δεν είναι υπερβολικά κορεσμένη, προσφέροντας περιθώριο για περαιτέρω εισροές.