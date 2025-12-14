Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Apple και η Google έστειλαν μαζικές ειδοποιήσεις σε χρήστες σε όλο τον κόσμο. Οι προειδοποιήσεις αφορούσαν σε μια νέα σειρά κυβερνοαπειλών, ανέφεραν οι εταιρείες, προσθέτοντας ότι είχαν λάβει μέτρα για να προστατεύσουν τους πελάτες τους από απειλές παρακολούθησης.

Αυτό ήταν ένα παράδειγμα μιας αναδυόμενης τάσης στις εταιρείες τεχνολογίας. Οι τελευταίες παρέχουν τακτικές ενημερώσεις στους χρήστες, όταν εντοπίζουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να έχουν γίνει στόχος χάκερ που υποστηρίζονται από κράτη.

Οι κυβερνοεπιθέσεις, γενικά, έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, τροφοδοτούμενες σε μεγάλο βαθμό από την ταχεία άνοδο της Τεχνητής Νοημοσύνης. Σύμφωνα με τη Morgan Stanley, τα κυβερνοεγκλήματα έχουν αυξήσει το παγκόσμιο κόστος κατά 15% σε πέντε χρόνια.

«Πέρα από τις λειτουργικές απώλειες, οι εταιρείες συχνά μετακυλίουν αυτές τις επιπλέον δαπάνες στους καταναλωτές», πρόσθεσαν.

Ωστόσο, η ανάλυση της Morgan Stanley διαπίστωσε ότι τα αμοιβαία κεφάλαια βιωσιμότητας - ή τα επενδυτικά προϊόντα που στοχεύουν στην επίτευξη τόσο οικονομικών αποδόσεων όσο και θετικού κοινωνικού αντίκτυπου, επιλέγοντας εταιρείες και περιουσιακά στοιχεία με βάση περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διαχειριστικά κριτήρια - παραμένουν υποβαθμισμένα σε σχέση με την έκθεση στον δείκτη αναφοράς MSCI All-Country World Index.

Επισήμαναν δε ότι το χάσμα είναι «ακόμη μεγαλύτερο σε σύγκριση με τους βασικούς παράγοντες που διευκολύνουν την τεχνητή νοημοσύνη».

Εν τω μεταξύ, στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι κυβερνήσεις εξετάζουν ενεργά τις κανονιστικές απαιτήσεις για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στον κυβερνοχώρο.

«Η αυξανόμενη δυναμική στον τομέα της Τεχνητής Βοημοσύνης και της ασφάλειας παρέχει μακροπρόθεσμους καταλύτες για την κυβερνοασφάλεια», ανέφεραν σε σημείωμά τους οι αναλυτές Αρούσι Αγκαρβάλ και Ρέιτσελ Φλέτσερ.

Και οι δύο αυτές τάσεις αναμένεται να τροφοδοτήσουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των εταιρειών που εστιάζουν στην Κυβερνοασφάλεια, με την συνολική αγορά του τομέα να αναμένεται να αυξηθεί στα 377 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2028, από το τρέχον εκτιμώμενο επίπεδο των περίπου 270 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Αυτό θα σήμαινε μια σύνθετη ετήσια αύξηση περίπου 12% σε διάστημα τριών ετών, με την ασφάλεια του cloud να αποτελεί το «ταχύτερα αναπτυσσόμενο σιλό» στην κυβερνοπροστασία.

Η ζήτηση για ασφάλιση έναντι των κυβερνοεπιθέσεων αναμένεται επίσης να αυξηθεί. Οι αναλυτές της Morgan Stanley επικαλέστηκαν προβλέψεις του κλάδου που δείχνουν ότι τα παγκόσμια ασφάλιστρα αναμένεται να αυξηθούν κατά 13% ετησίως και να ξεπεράσουν τα 30 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι τις αρχές της επόμενης δεκαετίας, υπερδιπλασιάζοντας την σημερινή αγορά.