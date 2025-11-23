Γιατί Citadel και JP Morgan συστήνουν «buy the dip»

Η Nvidia έδωσε ένα φιλί της ζωής στα πονταρίσματα της Τεχνητής Νοημοσύνης την Τετάρτη με αποτελέσματα και guidance που ξεπέρασαν τις προσδοκίες της αγοράς. Η Wall Street αντέδρασε ανοδικά, παρασύροντας και άλλες αγορές αλλά ενδοσυνεδριακά ακολούθησε μια δραματική αναστροφή.

Δεν υπήρξε ένας ξεκάθαρος καταλύτης που προκάλεσε τη βουτιά σχεδόν 5% του δείκτη Nasdaq 100 την Πέμπτη από το υψηλό της ημέρας αλλά οι θεωρίες για την αιτία άρχισαν να συσσωρεύονται.

Ανάμεσα τους οι ανησυχίες για τα επίπεδα αποτιμήσεων, τα καθυστερημένα στοιχεία από την αγορά εργασίας που θα αποθαρρύνουν μια μείωση επιτοκίων από τη Fed τον Δεκέμβριο και το σημάδι μιας ᾽risk off᾽ διάθεσης στην αγορά από την πτώση του bitcoin σε χαμηλό εξαμήνου.

Όποια και αν ήταν η αιτία, η ενδοσυνεδριακή τσουλήθρα των μετοχών εξουδετέρωσε μια αίσθηση αισιοδοξίας ότι η αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά θα συνέχιζε να ανακάμπτει από το selloff μετά το ιστορικό υψηλό στα τέλη Οκτωβρίου.

Όμως, δύο μεγάλοι επενδυτικοί οίκοι, η JPMorgan και η Citadel συστήνουν την τακτική του “buy the dip”.

Στη Citadel εκτιμούν ότι η πρόσφατη πτώση του S&P500 ήταν μια υγιής διόρθωση που θα ανοίξει τον δρόμο για ένα δυνατό ριμπάουντ με την εποχική τάση να τροφοδοτεί ένα ράλι προς το τέλος της φετινής χρονιάς.

Το πάρτι των εορτών δεν ματαιώθηκε, αναφέρει η Citadel σε έκθεση της, προβλέποντας ότι ο S&P500 θα σκαρφαλώσει προς τις 7.000 μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Με βάση τα ιστορικά στοιχεία από το 1928, η τάση εποχικότητας ευνοεί τη χρηματιστηριακή αγορά και ο S&P500 μπορεί να δώσει κέρδη τουλάχιστον 4%.

Η διόρθωση των αμερικανικών μετοχών προσφέρει μια ευκαιρία για αγορές, πιστεύει και το trading desk της JPMorgan.

“Δεν έχουν υπάρξει αλλαγές στο θεμελιώδες αφήγημα και η επενδυτική μας στάση δεν στηρίζεται σε μειώσεις επιτοκίων από τη Fed, είμαστε dip buyers,” σημειώνει η JPMorgan.

Η εκτίμηση είναι ότι μετά από τα αποτελέσματα της Nvidia και τα δεδομένα από την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ, ανοίγει ο δρόμος για το επόμενο τρέξιμο των μετοχών προς το ιστορικό υψηλό ή και πέρα από αυτό.

Σε παρόμοιο μήκος κύματος και το trading desk της Goldman Sachs: Το επίπεδο δυσφορίας-φόβου αυτή τη στιγμή είναι υψηλό έως αρκετά υψηλό. Δημιουργεί μια πραγματική ευκαιρία αγορών και ένα ράλι προς το τέλος του έτους παραμένει απολύτως εφικτό.