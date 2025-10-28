Το φορτηγό F-150 στο επίκεντρο των εμπορικών συνομιλιών του Τραμπ με την Ιαπωνία

Τα ογκώδη φορτηγά όπως το F-150 της Ford, το κορυφαίο σε πωλήσεις μοντέλο της εταιρείας, έχουν πλέον γίνει σύμβολο των διεθνών εμπορικών συνομιλιών, δείχνοντας πόσο μακριά είναι διατεθειμένες να φτάσουν χώρες όπως η Ιαπωνία για να κερδίσουν την εύνοια του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Όταν ο Τραμπ συναντήθηκε με τη νέα πρωθυπουργό της Ιαπωνίας και πρώτη γυναίκα στο αξίωμα, τη Σανάε Τακαΐτσι, στο Τόκιο την Τρίτη, ένα F-150 ήταν σταθμευμένο εμφανώς έξω από το Ανάκτορο Ακασάκα, τον χώρο της συνάντησης.

Τα μεγάλα αμερικανικά φορτηγά είναι σπάνιο θέαμα στην ιαπωνική πρωτεύουσα, όπου οι δρόμοι είναι στενοί και οι στροφές εξαιρετικά δύσκολες, σύμφωνα με το Reuters.

Όμως η τοποθέτηση του F-150, που δεν διατίθεται καν προς πώληση στην Ιαπωνία, έστειλε ένα σαφές μήνυμα για τη διάθεση του Τόκιο να αγοράσει περισσότερα αμερικανικά αυτοκίνητα, ένα ζήτημα που εδώ και δεκαετίες αποτελεί σημείο τριβής για τον Τραμπ.

Την περασμένη εβδομάδα, το Reuters ανέφερε ότι η κυβέρνηση της Τακαΐτσι ετοίμαζε ένα πακέτο αγορών που θα περιλάμβανε φορτηγά F-150, μια ιδέα που είχε αρχικά προτείνει ο Τραμπ, καθώς και σόγια και φυσικό αέριο.

«Ε, αυτό είναι υπέροχο. Έχει καλό γούστο», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Air Force One το Σάββατο, όταν ρωτήθηκε σχετικά με το δημοσίευμα. «Είναι ένα ''καυτό φορτηγό''», πρόσθεσε.

Τον Αύγουστο, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι η Ιαπωνία ήταν έτοιμη να αγοράσει το «πολύ όμορφο» F-150, ενώ συχνά αναφέρει ότι οι Ιάπωνες και οι Ευρωπαίοι αρνούνται να δεχτούν αμερικανικά αυτοκίνητα, ενώ πωλούν εκατομμύρια οχήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε πρόσφατες εμπορικές συμφωνίες, και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να μειώσουν ή να καταργήσουν ορισμένες δοκιμές ασφαλείας για τις εισαγωγές αμερικανικών οχημάτων.

Ωστόσο, η απροθυμία αγοράς αμερικανικών αυτοκινήτων δεν οφείλεται τόσο σε εμπορικά εμπόδια. Τόσο στο Τόκιο όσο και στο Λονδίνο, πολλοί οδηγοί θεωρούν ότι τα αμερικανικά αυτοκίνητα είναι υπερβολικά μεγάλα και καταναλώνουν πάρα πολύ καύσιμο.

Δεν ήταν σαφές πόσα F-150 σχεδιάζει να αγοράσει η Ιαπωνία.

Κυβερνητικές πηγές είπαν στο Reuters ότι τα φορτηγά πιθανόν να χρησιμοποιηθούν ως εκχιονιστικά, λόγω του μεγέθους τους.

Το ένα τρίτο από τα 3,7 εκατομμύρια νέα αυτοκίνητα που πωλήθηκαν πέρυσι στην Ιαπωνία ήταν mini cars ή “kei cars”, δηλαδή μικροσκοπικά οχήματα που δεν κατασκευάζονται από αμερικανικές εταιρείες.

Τα ξένα αυτοκίνητα αντιπροσώπευαν μόλις το 6% των νέων πωλήσεων συνολικά, με ευρωπαϊκές μάρκες να είναι οι πιο δημοφιλείς, σύμφωνα με στοιχεία του κλάδου.

Η Ford αποχώρησε από την ιαπωνική αγορά πριν από σχεδόν δέκα χρόνια.

Ξεχωριστά, ο Τραμπ είπε ότι η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία Toyota (7203.T) θα ανοίξει εργοστάσια παραγωγής στις Ηνωμένες Πολιτείες, ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων.