Eurostat: Αύξηση 0,2% στο ΑΕΠ της Ευρωζώνης το γ' τρίμηνο - Ώθηση από Γαλλία και Ισπανία

Η οικονομία της ευρωζώνης σημείωσε αύξηση 0,2% το τρίτο τρίμηνο, ξεπερνώντας ελαφρώς τις προσδοκίες, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση του Reuters είχαν προβλέψει ότι η οικονομία της ευρωζώνης θα σημειώσει αύξηση 0,1% μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου.

Το ευρώ σημείωσε άνοδο 0,16% έναντι του δολαρίου, στα 1,1618 δολάρια, μετά τη δημοσίευση των στοιχείων.

Η ανάπτυξη ενισχύθηκε από την Ισπανία και τη Γαλλία, με την πρώτη να καταγράφει αύξηση 0,6% το γ' τρίμηνο και τη δεύτερη να σημειώνει αύξηση 0,5% (σημαντικά υψηλότερη από τις προσδοκίες των αναλυτών για αύξηση 0,2%), παρά το κλίμα πολιτικής αστάθειας.

Η Γερμανία και η Ιταλία, ωστόσο, έπληξαν το ρυθμό ανάπτυξης, καθώς οι οικονομίες και των δύο χωρών παρέμειναν στάσιμες.

Αυτό έρχεται μετά την καταγραφή ανάπτυξης 0,1% στην οικονομία της ευρωζώνης το β' τρίμηνο, μετά από επέκταση 0,6% το πρώτο.

Τέλος στον κύκλο μείωσης των επιτοκίων της ΕΚΤ;

Τα στοιχεία του τρίτου τριμήνου — τα οποία δείχνουν μια απροσδόκητη οικονομική ανθεκτικότητα — έρχονται πριν από την επόμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τη νομισματική πολιτική, που αναμένεται μες στην ημέρα, και αφαιρούν κάθε άμεση πίεση στην κεντρική τράπεζα να μειώσει τα επιτόκια για να τονώσει την οικονομία.

Η κεντρική τράπεζα αναμένεται να διατηρήσει το βασικό επιτόκιο καταθέσεων στο 2% κατά τη συνεδρίαση, έχοντας μειώσει τα επιτόκια για τελευταία φορά τον Ιούνιο.

Η μείωση ήρθε καθώς ο ετήσιος πληθωρισμός της ευρωζώνης έφτασε το 2%, τον στόχο της ΕΚΤ, αν και ο ρυθμός αύξησης των τιμών έχει αυξηθεί από τότε, φτάνοντας το 2,2% τον Σεπτέμβριο.