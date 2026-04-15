Eurobank Equities: Ευκαιρία τοποθέτησης στις μετοχές των ελληνικών τραπεζών, παρά το περιβάλλον αστάθειας

Η Eurobank Equities επισημαίνει ότι η πρόσφατη άνοδος στις μετοχές των ελληνικών τραπεζών αποτελεί ένδειξη πως η αγορά αρχίζει να απομακρύνεται από το δυσμενέστερο σενάριο που είχε ενσωματωθεί στις αποτιμήσεις κατά την περίοδο της σύγκρουσης με το Ιράν.

Ακόμη και υπό ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες —όπως μηδενική επέκταση δανείων, αύξηση του κόστους κινδύνου κατά 10 μονάδες βάσης και ενίσχυση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης— η κερδοφορία των τραπεζών δείχνει ανθεκτικότητα, με την απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROTE) να μειώνεται περιορισμένα, κατά περίπου 130 μονάδες βάσης. Ωστόσο, η επίδραση δεν είναι ομοιόμορφη: η Τράπεζα Κύπρου εμφανίζει τη μικρότερη επίπτωση (+0,3%), ενώ η Optima Bank καταγράφει τη μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή (-18%). Οι συστημικές τράπεζες κινούνται με ηπιότερες απώλειες, με την Τράπεζα Πειραιώς στο -6,9%, την Εθνική Τράπεζα στο -5,1% και την Alpha Bank στο -11%.

Παρά την άνοδο των μετοχών κατά 22% από τα χαμηλά επίπεδα, οι αποτιμήσεις εξακολουθούν να θεωρούνται χαμηλές. Αυτό αντανακλά μια εκτιμώμενη απόδοση ιδίων κεφαλαίων περίπου 13,5% για τις τρεις συστημικές τράπεζες, ποσοστό χαμηλότερο από τον μεσοπρόθεσμο στόχο του 15,2%, γεγονός που υποδηλώνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο σύγκλισης των αποτιμήσεων με τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη.

Μετά τη νεότερη άνοδο των τραπεζικών μετοχών στην Ελλάδα —με τον κλάδο να κινείται πλέον περίπου 3% υψηλότερα σε σχέση με τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο— οι αποτιμήσεις εξακολουθούν να θεωρούνται σχετικά χαμηλές. Ειδικότερα, ο δείκτης P/TBV για το 2026 διαμορφώνεται γύρω στο 1,4x και ο δείκτης P/E κοντά στο 9x, παρά το γεγονός ότι η απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoTE) αγγίζει το 15%, η κερδοφορία συγκαταλέγεται στις υψηλότερες στην Ευρώπη και οι προσδοκώμενες κεφαλαιακές αποδόσεις κινούνται σε ισχυρά επίπεδα 7–10%. Τα δεδομένα αυτά υποδηλώνουν ότι η αγορά εξακολουθεί να ενσωματώνει ένα πιο αδύναμο, διαρθρωτικά, προφίλ κερδοφορίας, επηρεασμένη από τις αυξημένες γεωπολιτικές αβεβαιότητες.

Σύμφωνα με την Eurobank Equities, αυτή η αποτίμηση με έκπτωση δεν αντανακλά επαρκώς τα θεμελιώδη μεγέθη. Η υψηλή προβλεψιμότητα κερδών, οι ισχυροί και «καθαροί» ισολογισμοί, καθώς και η δυναμική δημιουργίας κεφαλαίου ενισχύουν το επιχείρημα για αναθεώρηση προς τα πάνω (re-rating) των ελληνικών τραπεζικών μετοχών, ακόμη και σε ένα πιο συγκρατημένο μακροοικονομικό περιβάλλον.

Η Τράπεζα Πειραιώς εξακολουθεί να αποτελεί την κορυφαία επιλογή της, προσφέροντας ιδιαίτερα ελκυστικό προφίλ κινδύνου/απόδοσης, χάρη στο περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα αποτίμησης και στη σταθερή αύξηση των κερδών ανά μετοχή (με μέσο ετήσιο ρυθμό περίπου 7%). Από την άλλη πλευρά, η Τράπεζα Κύπρου ξεχωρίζει για την ισχυρή δυνατότητα επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους, με δυνητικό payout που φτάνει το 90–100%. Παράλληλα, η Alpha Bank και η Optima Bank αναβαθμίζονται σε σύσταση αγοράς, αντανακλώντας τη βελτίωση των προοπτικών τους μετά τις ανοδικές αναθεωρήσεις στις εκτιμήσεις κερδοφορίας.

Συνολικά, η χρηματιστηριακή διατηρεί σύσταση «buy» για το σύνολο των τραπεζών, αυξάνοντας τις τιμές-στόχους: για την Alpha Bank στα 4,50 ευρώ (από 4,08 ευρώ), για την Εθνική Τράπεζα στα 17,45 ευρώ (από 15,83 ευρώ), για την Τράπεζα Πειραιώς στα 10,30 ευρώ (από 9,62 ευρώ), για την Optima Bank στα 11,20 ευρώ (από 8,88 ευρώ) και για την Τράπεζα Κύπρου στα 11,10 ευρώ (από 10 ευρώ).