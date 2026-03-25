Επικεφαλής BlackRock: Προειδοποιεί για «παγκόσμια ύφεση» αν το πετρέλαιο εκτιναχθεί στα 150 δολάρια

Ο επικεφαλής της αμερικανικής επενδυτικής εταιρείας BlackRock, Λάρι Φινκ, προειδοποιεί ότι μια ενδεχόμενη εκτίναξη της τιμής του πετρελαίου στα 150 δολάρια ανά βαρέλι ενδέχεται να ωθήσει την παγκόσμια οικονομία σε ύφεση, μιλώντας στο BBC, ενώ τμήματα της συνέντευξής του μεταδίδει και η DW.

Όπως σημείωσε, εφόσον το Ιράν «παραμείνει απειλή» και οι τιμές της ενέργειας διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα, οι συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία θα είναι «βαθιές».

Κατά τον Λάρι Φινκ, παραμένει πρόωρο να εκτιμηθεί το τελικό εύρος και η έκβαση της κρίσης, ωστόσο διακρίνει δύο ακραία σενάρια.

Στο πρώτο, σε περίπτωση αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης και επανένταξης του Ιράν στη διεθνή κοινότητα, οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να υποχωρήσουν ακόμη και κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα.

Στο δεύτερο, εάν η ένταση παραταθεί, είναι πιθανό να διαμορφωθεί ένα περιβάλλον «χρόνιων τιμών άνω των 100 δολαρίων, κοντά στα 150», εξέλιξη που - όπως επισημαίνει - θα έχει «βαθιές επιπτώσεις στην οικονομία» και ενδέχεται να οδηγήσει σε «έντονη και απότομη ύφεση».

Οι δηλώσεις του δεν μένουν απαρατήρητες καθώς το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της BlackRock διαχειρίζεται 14 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Η συζήτηση σχετικά με την ενεργειακή ανεξαρτητοποίηση των κρατών δεν σταμάτησε ποτέ ενώ στη Βρετανία, η ένωση των εταιρειών παραγωγής παράκτιας ενέργειας έκρουσε το καμπανάκι του κινδύνου για μια Βρετανία που «κινδυνεύει να είναι πλήρως εξαρτώμενη από εισαγωγές ενέργειας σε μια περίοδο παγκόσμιας αστάθειας».

Ο Λάρι Φινκ βέβαια, τόνισε ότι οι χώρες πρέπει να είναι ρεαλιστικές απέναντι στην ενεργειακή τους εξάρτηση και να αξιοποιούν κάθε πιθανή παροχή διαθέσιμη σε αυτές. «Η αύξηση των ενεργειακών λογαριασμών είναι ένας πολύ οπισθοδρομικός φόρος, που επηρεάζει περισσότερο τους φτωχούς και όχι τους πλούσιους».

Η ΤΝ και πάλι στο επίκεντρο

Από την συνέντευξη δεν θα μπορούσε να λείπει η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) η οποία έχει προκαλέσει ανησυχία τόσο για τις ανάγκες της σε κατανάλωση ενέργειας όσο και για τις μεταβολές που ήδη προκαλεί στο εργασιακό καθεστώς.

Με την BlackRock να είναι μεταξύ των κορυφαίων επενδυτών του τομέα, ο Φινκ ξεκαθαρίζει ότι «δεν πρόκειται για φούσκα» και ότι δεν θεωρεί ότι τα δισεκατομμύρια επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες, έχουν υπερεκτιμηθεί, τονίζοντας ότι είναι η βασική απάντηση των ΗΠΑ και της Ευρώπης απέναντι στην ισχυροποίηση της Κίνας.

Μάλιστα, τόνισε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα φέρει έκρηξη θέσεων εργασίας, αλλά κυρίως σε χειρωνακτικό επίπεδο (ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς και τα λοιπά) και όχι τόσο στις δουλειές γραφείου, που από τη δεκαετία του '80 και μετά έγιναν το βασικό ζητούμενο.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, «είπαμε στους νέους ανθρώπους, πήγαινε πανεπιστήμιο, πήγαινε πανεπιστήμιο, πήγαινε πανεπιστήμιο. Είναι πολύ πιθανό να το παρακάναμε με τις συμβουλές για πτυχία»».