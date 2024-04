Είναι η πράσινη μετάβαση το επόμενο χρηματιστηριακό El Dorado;

Οι μετοχές της Τεχνητής Νοημοσύνης συγκεντρώνουν το ισχυρότερο ενδιαφέρον των επενδυτών, αφού οι επενδύσεις σε αυτόν το χώρο ακολουθούν εκθετική άνοδο. Όμως και η πράσινη μετάβαση θα απαιτήσει επενδύσεις της τάξεως των $4 τρισ. σε ετήσια βάση, τα επόμενα χρόνια. Μήπως έχουμε μπροστά μας, το επόμενο χρηματιστηριακό El Dorado;

Μέχρι σήμερα οι εκτιμήσεις για το ύψος των επενδύσεων που απαιτούνται στις ενεργειακές υποδομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να επιτευχθούν οι συμφωνηθέντες κλιματικοί στόχοι, υπολογίζονταν γύρω στα 800 δισ. ευρώ έως το 2030. Ωστόσο, σύμφωνα με έκθεση του European Round Table for Industry, που δημοσιεύτηκε στους Financial Times, η πράσινη μετάβαση που έχει σαν στόχους, την επίτευξη των καθαρών μηδενικών εκπομπών CO₂ μέχρι το 2050, απαιτεί συνολικές επενδύσεις ύψος 2,5 τρισεκατομμυρίων ευρώ. Οι οποίες θα κατευθυνθούν σε δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, σε αποθήκευση ενέργειας και σε εγκαταστάσεις δέσμευσης άνθρακα.

Για να αντιληφθούμε καλύτερα τις διαφοροποιήσεις των ποσών, αρκεί να θυμηθούμε ότι από το 2010 έως και το 2018 οι συνολικές επενδύσεις σε δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν αγγίξει τα 32 δισ. ευρώ. Δηλαδή, η αύξηση των πόρων που απαιτούνται, είναι θεαματική. Αφού αφ’ ενός έχουν αναβαθμιστεί οι στόχοι και αφ’ ετέρου υπάρχουν πλέον περισσότερες και πιο αναπτυγμένες τεχνολογικές εφαρμογές και μέθοδοι που προσφέρουν καλύτερες λύσεις.

Το μέγεθος των επενδύσεων που θα απαιτηθούν σε παγκόσμιο επίπεδο είναι στην κυριολεξία «game changer». Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της BlackRock, που είναι ο μεγαλύτερος θεσμικός επενδυτής του πλανήτη, αφού διαχειρίζεται περισσότερα από $10 τρισεκ. και έχει έσοδα $17,8 δισ., μέχρι το 2035 θα απαιτηθούν σε ετήσια βάση επενδύσεις της τάξης των $4 τρισεκ.

Και εδώ η διαφορά με το παρελθόν είναι ουρανομήκης. Οι παγκόσμιες επενδύσεις για την πράσινη μετάβαση είχαν ανέλθει το 2004, στα $33 δισ. Και το 2023 είχαν ξεπεράσει το $1,8 τρισεκ. Δηλαδή, αναμένεται από το 2024 και για τα επόμενα δέκα έτη, διπλασιασμός των επενδύσεων. Και το βάρος πέφτει κυρίως στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, οι οποίες παραμένουν ανενεργές όσον αφορά την επίτευξη των συμφωνηθέντων περιβαλλοντικών στόχων.

Εάν η χρηματοδότηση της πράσινης μετάβασης στην ΕΕ, έμενε στους ρυθμούς του 2018 τότε μέχρι το 2050 θα υπήρχε ένα χρηματοδοτικό κενό της τάξης του 60%, σε σχέση με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών στόχων. Εάν οι αντίστοιχες παγκόσμιες χρηματοδοτήσεις έμεναν στα προηγούμενα επίπεδα με το 2018, τότε το επενδυτικό κενό θα ξεπερνούσε τα $18 τρισεκ.

Οι επενδύσεις στην πράσινη μετάβαση έχουν πολλά και διαφορετικά χαρακτηριστικά. Υπάρχουν επενδύσεις χαμηλού ρίσκου όπως είναι αυτές που κατευθύνονται στις βασικές ενεργειακές υποδομές. Υπάρχουν επενδύσεις μεσαίου ρίσκου που κατευθύνονται στην ανάπτυξη δοκιμασμένων τεχνολογιών και εφαρμογών.

Και υπάρχουν οι επενδύσεις υψηλού ρίσκου που κατευθύνονται σε νέες πειραματικές και αναπτυσσόμενες τεχνολογίες. Οπότε, είναι προφανώς ότι η χρηματοδότηση ανάλογα με το βαθμό ρίσκου και τις προτεραιότητες, θα κατανεμηθεί ανάμεσα στα κρατικά κεφάλαια που υπολογίζεται να καλύψουν κοντά στο 40%, στα κλασσικά επενδυτικά – χρηματιστηριακά κεφάλαια, καθώς και στα κεφάλαια που θα προέρχονται από venture capitals και private equity funds.

H κρατική συμμετοχή θα ακολουθήσει το μοντέλου του προγράμματος του Λευκού Οίκου, γνωστού σαν IRA (Inflation Reduction Act) που ψηφίστηκε το 2022 και ενεργοποίησε επενδύσεις τουλάχιστον ύψους $6,6 τρισεκ. στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τουλάχιστον $11 τρισ. στον τομέα των ενεργειακών υποδομών.

Ωστόσο, το ενδιαφέρον των επενδυτών, δεν εστιάζεται στη συμμετοχή των κρατών που θα βασίζεται σε εκδόσεις κρατικών ομολόγων και σε φορολογίες. Εστιάζεται στη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και ειδικότερα των θεσμικών επενδυτών.

Σύμφωνα με την έρευνα της BlackRock στην οποία συμμετείχαν 200 θεσμικοί επενδυτές από 15 χώρες με $8,7 τρισεκ. κεφάλαια υπό διαχείριση, το 46% απαντά ότι η πράσινη μετάβαση αποτελεί σημαντικό μέρος των επενδυτικών προτεραιοτήτων τους για την επόμενη 3ετία, το 52% ότι αποτελεί μια από τις πολλές επενδυτικές προτεραιότητες και το 2% ότι η πράσινη μετάβαση δεν αποτελεί προτεραιότητα, όπως βλέπουμε στο ακόλουθο γράφημα.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, το 10% των θεσμικών επενδυτών παγκοσμίως θα αυξήσουν σημαντικά τις θέσεις τους μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα σε μετοχές της πράσινης μετάβασης, το 46% θα τις αυξήσει σε μικρότερο βαθμό, το 34% θα αφήσει αμετάβλητη τη θέση σε μετοχές αυτής της κατηγορίας, το 9% θα ακολουθήσει πολιτική μικρής μείωσης της έκθεσης σε αυτές τις μετοχές και το 1% θα τις εγκαταλείψει. Δηλαδή σε ποσοστό 56% οι θεσμικοί επενδυτές θα αυξήσουν τις θέσεις τους σε μετοχές του ευρύτερου κλάδου της πράσινης μετάβασης.

Όπως βλέπουμε και στο ακόλουθο γράφημα το 65% των θεσμικών επενδυτών των ΗΠΑ και το 55% της ΕΕ, θα αυξήσουν τις θέσεις τους σε μετοχές του κλάδου της πράσινης μετάβασης.

O πιο συντηρητικός και ασφαλής τρόπος επένδυσης στον κλάδο της πράσινης μετάβασης είναι μέσω της αγοράς ETFs. Υπάρχουν ETFs που επενδύουν σε κρατικά πράσινα ομόλογα που στηρίζουν την πράσινη μετάβαση όπως είναι για παράδειγμα το EGVA (Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Acc), είτε σε πράσινες μετοχές όπως είναι το iShares Global Clean Energy UCITS ETF (ICLN), το Invesco Solar ETF (TAN), το First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN), το Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW), το First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index (GRID), το ALPS Clean Energy ETF (ACES) και το First Trust Global Wind Energy ETF (FAN).

Τα πράσινα μετοχικά ETFs, επενδύουν σε μετοχές φωτοβολταϊκών πάρκων, σε μετοχές αιολικής ενέργειας, υδροηλεκτρικών σταθμών, γεωθερμικών μονάδων, καθώς και βιομάζας. Επενδύουν ταυτόχρονα σε μετοχές μεταφοράς και αποθήκευσης ενέργειας, καθώς και σε μετοχές ψηφιακής τεχνολογίας που υποστηρίζουν την πράσινη μετάβαση.

Οι μετοχές της Πράσινης Μετάβασης μαζί με τις αντίστοιχες της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Biopharma αποτελούν ίσως την αφρόκρεμα των μετοχών της επόμενης ημέρας. Με τα πολλά «υπέρ» τους και τα λιγότερα «κατά» τους. Και ασφαλώς αξίζουν της προσοχής μας.