ΕΕ: Απόφαση - σταθμός για το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα μικροδέματα από τις κινεζικές πλατφόρμες

Τέλος στην «ασυλία» των μεγάλων κινεζικών πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου επιχειρεί να θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς μετά από ολονύκτιες διαπραγματεύσεις, οι «27» κατέληξαν την Πέμπτη σε μια προσωρινή συμφωνία-σταθμό, η οποία φέρνει ριζικές αλλαγές στον τρόπο που εισέρχονται τα προϊόντα από τρίτες χώρες στο ευρωπαϊκό έδαφος.

Τέλος στο όριο των 150 ευρώ

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την κατάργηση της απαλλαγής από δασμούς για δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ, καθώς το «παραθυράκι» αυτό είχε επιτρέψει σε κολοσσούς όπως η Shein, η Temu και η AliExpress να αναπτυχθούν ραγδαία, στέλνοντας εκατομμύρια μικροδέματα απευθείας στους καταναλωτές χωρίς επιπλέον επιβαρύνσεις. Χαρακτηριστικό είναι πως για το 2025, ο όγκος αυτών των δεμάτων αναμένεται να αγγίξει το αστρονομικό νούμερο των 5,8 δισεκατομμυρίων.

Ως ενδιάμεσο μέτρο, η Ε.Ε. ανακοίνωσε λοιπόν ένα τέλος 3 ευρώ ανά δέμα από τον προσεχή Ιούλιο αλλά και πρόσθετο τέλος διαχείρισης από την 1η Νοεμβρίου.

Με το νέο σύστημα, η ευθύνη μετακυλίεται στις ίδιες τις πλατφόρμες, καθώς πλέον θα αντιμετωπίζονται νομικά ως επίσημοι εισαγωγείς, γεγονός που τις καθιστά υπεύθυνες για την καταβολή των δασμών αλλά και για την ασφάλεια των προϊόντων.

Οι εταιρείες που θα εξακολουθήσουν να παραβιάζουν τους κανόνες (π.χ. πώληση παράνομων ή επικίνδυνων προϊόντων) θα έρχονται αντιμέτωπες με εξοντωτικά πρόστιμα, που θα κυμαίνονται από 1% έως 6% του συνολικού τους τζίρου στην Ε.Ε. κατά το τελευταίο 12μηνο.

Επικίνδυνα προϊόντα στο «μικροσκόπιο»

Η παρέμβαση κρίθηκε αναγκαία μετά από έρευνα της Κομισιόν, η οποία αποκάλυψε σοκάροντα στοιχεία, καθώς 6 στα 10 εισαγόμενα προϊόντα (καλλυντικά, συμπληρώματα διατροφής και είδη προστασίας όπως κράνη) δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφαλείας της Ένωσης, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών.

Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης, η γαλλική πόλη Λιλ επιλέχθηκε ως έδρα της νέας Ευρωπαϊκής Τελωνειακής Αρχής (EUCA). Η αρχή θα διαχειρίζεται έναν κεντρικό ψηφιακό κόμβο δεδομένων (Data Hub), ο οποίος θα επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο των εισαγωγών σε πραγματικό χρόνο. Ο κόμβος θα ξεκινήσει τη λειτουργία του για το e-commerce το 2028.

Οι εξελίξεις μεταφέρονται τώρα σε διπλωματικό επίπεδο, καθώς την επόμενη εβδομάδα, εννιαμελής αντιπροσωπεία Ευρωπαίων νομοθετών μεταβαίνει σε Πεκίνο και Σαγκάη.

Πρόκειται για την πρώτη τέτοια επίσκεψη μετά από οκτώ χρόνια, όπου θα υπάρξουν απευθείας τετ-α-τετ συναντήσεις με Κινέζους αξιωματούχους αλλά και με τις διοικήσεις των Shein, Alibaba και Temu, στέλνοντας σαφές μήνυμα συμμόρφωσης.