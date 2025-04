Economist για δασμούς Τραμπ: Πλήρης εγκατάλειψη της παγκόσμιας τάξης εμπορίου, εναγκαλίζεται τον προστατευτισμό

Δριμεία κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ και την απόφασή του για την επιβολή δασμών ασκεί σε άρθρο του ο Economist σημειώνοντας πως «ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη ρήξη στην εμπορική πολιτική της Αμερικής εδώ και πάνω από έναν αιώνα -και διέπραξε το πιο βαθύ, επιζήμιο και περιττό οικονομικό λάθος της σύγχρονης εποχής».

Σε άλλο σημείο το άρθρο επισημαίνει ότι «ο κ. Τραμπ έκανε λόγο για μια από τις πιο σημαντικές ημέρες στην αμερικανική ιστορία. Έχει σχεδόν δίκιο. Η "Ημέρα Απελευθέρωσης" του προαναγγέλλει την πλήρη εγκατάλειψη της παγκόσμιας εμπορικής τάξης και τον εναγκαλισμό του προστατευτισμού από την Αμερική. Το ερώτημα για τις χώρες που παραπαίουν από τον ανεγκέφαλο βανδαλισμό του προέδρου είναι πώς να περιορίσουν τη ζημιά.»

