Η Τράπεζα της Αγγλίας (BοΕ) αποφάσισε την Πέμπτη να διατηρήσει αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια της, εν μέσω ανησυχιών για την πορεία της βρετανικής οικονομίας και για την αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Μετά την ολοκλήρωση της διήμερης συνεδρίασης της νομισματικής επιτροπής της τράπεζας (MPC), αποφασίστηκε η διατήρηση του βασικού επιτοκίου αναφορές στο 4%.

Η εννιαμελής MPC ψήφισε με «σκορ» 7-2 τη διατήρηση των επιτοκίων στο 4%, ενώ τον Αύγουστο είχε αποφασιστεί η μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης με «ντέρμπι» μεταξύ των ηγετικών στελεχών της τράπεζας (5 μέλη είχαν ψηφίσει υπέρ της μείωσης και 4 κατά, πρωτοφανές στην ιστορία της BoE).

Ομόλογα και πληθωρισμός

Ακόμα, η MPC τάχθηκε με ψήφους 7-2 υπέρ της επιβράδυνσης του ετήσιου ρυθμού με τον οποίο εκποιεί τα κρατικά ομόλογα που αγόρασε από το 2009 έως το 2021, από 100 δισεκατομμύρια λίρες σε 70 δισεκατομμύρια λίρες, σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τις προβλέψεις των αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters και οι οποίοι ανέμεναν μείωσε στα 67,5 δισ. ευρώ.

Ο διοικητής της BoE, Άντριου Μπέιλι, ανέφερε σε δήλωση του πως «ο νέος στόχος σημαίνει ότι η MPC μπορεί να συνεχίσει να μειώνει το μέγεθος του ισολογισμού της Τράπεζας σύμφωνα με τους στόχους της νομισματικής πολιτικής, συνεχίζοντας παράλληλα να ελαχιστοποιεί τον αντίκτυπο των συνθηκών της αγοράς κρατικών ομολόγων».

Πρόκειται για την πρώτη επιβράδυνση από το 2022, όταν η τράπεζα άρχισε να ρευστοποιεί τα κρατικά ομόλογα που κατείχε, τα οποία ακολούθησαν αγορές ύψους 875 δισ. μεταξύ 2009 και 2021 για την τόνωση της οικονομίας.

Υπενθυμίζεται πως στις αρχές του Σεπτεμβρίου οι αποδόσεις στα μακροπρόθεσμα κρατικά ομόλογα της Βρετανία έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο από το 1998, εν μέσω των ανησυχιών για την πορεία των δημοσιονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου και για τις μεταρρυθμίσεις που υλοποιεί η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ.

Τo Reuters ανέφερε πως η BoE διατήρησε την πρόβλεψή της ότι ο πληθωρισμός θα κορυφωθεί στο 4% αυτό το μήνα και θα υποχωρήσει σταδιακά στο στόχο του 2% μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2027, και αναθεώρησε προς τα πάνω την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη το τρίτο τρίμηνο από 0,3% σε 0,4%.

«Αν και αναμένουμε ότι ο πληθωρισμός θα επιστρέψει στον στόχο του 2%, δεν έχουμε ξεφύγει ακόμα από τον κίνδυνο, οπότε τυχόν μελλοντικές μειώσεις θα πρέπει να γίνουν σταδιακά και με προσοχή», δήλωσε ο Μπέιλι.

Πριν από την απόφαση της Πέμπτης, οι αγορές υπολόγιζαν μόνο περίπου μία στις τρεις πιθανότητες για περαιτέρω μείωση των επιτοκίων φέτος.