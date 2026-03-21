Bloomberg: Πώς ο πόλεμος αλλάζει την αγορά LNG

Για κάθε εβδομάδα που το μεγαλύτερο εργοστάσιο υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στον κόσμο παραμένει εκτός λειτουργίας, η παγκόσμια αγορά στερείται τεράστιες ποσότητες ενέργειας, εντείνοντας τις πιέσεις στο ήδη εύθραυστο ενεργειακό σύστημα.

Η εγκατάσταση Ras Laffan στο Κατάρ ανέστειλε τη λειτουργία της νωρίτερα μέσα στον μήνα, ύστερα από επίθεση με ιρανικό drone — μια πρωτοφανής εξέλιξη, καθώς πρόκειται για την πρώτη διακοπή λειτουργίας της εδώ και τριάντα χρόνια. Νεότερα πλήγματα επιδείνωσαν την κατάσταση, με τις αρχές του Κατάρ να κάνουν λόγο για εκτεταμένες ζημιές στο σύνολο του συγκροτήματος, γεγονός που ενδέχεται να καθυστερήσει σημαντικά την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας.

Παραμένει ασαφές τόσο το μέγεθος των καταστροφών όσο και το εύρος των επισκευών που απαιτούνται για την επανεκκίνηση των εγκαταστάσεων. Ωστόσο, κάθε ημέρα αδράνειας εντείνει την πίεση στις οικονομίες διεθνώς. Για τις αναδυόμενες αγορές, μια δεύτερη κρίση στο φυσικό αέριο μέσα σε διάστημα τεσσάρων ετών πλήττει ήδη σοβαρά τη βιομηχανική δραστηριότητα, με κίνδυνο μόνιμων επιπτώσεων.

Εάν η κατάσταση παραταθεί, η μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου μοιάζει αναπόφευκτη. Μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε ισχυρό πλήγμα για ένα καύσιμο που η βιομηχανία προβάλλει ως αξιόπιστη και οικονομικά βιώσιμη «γέφυρα» από τον άνθρακα προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η έλλειψη φυσικού αερίου έχει ήδη απτές συνέπειες: μονάδες ηλεκτροπαραγωγής περιορίζουν την παραγωγή τους, ενώ ενεργοβόροι κλάδοι, όπως η βιομηχανία λιπασμάτων και η κλωστοϋφαντουργία, οδηγούνται σε αναστολή λειτουργίας. Ένα παρατεταμένο σοκ στην αγορά ενδέχεται να ξεπεράσει σε ένταση ακόμη και την ενεργειακή κρίση του 2022, όταν η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ανέτρεψε τις παγκόσμιες ροές φυσικού αερίου.

Όπως επισημαίνει ο αναλυτής ενέργειας της MST Marquee, Σολ Κάβονιτς, «η αγορά οδεύει προς ένα ιδιαίτερα δυσμενές σενάριο κρίσης φυσικού αερίου». Προειδοποιεί μάλιστα ότι ακόμη και μετά τη λήξη των εχθροπραξιών, οι διαταραχές στην προμήθεια LNG ενδέχεται να διαρκέσουν για μήνες ή και χρόνια, ανάλογα με τον χρόνο που θα απαιτηθεί για την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών.

Σε άμεσο επίπεδο, η κρίση φαίνεται να εξανεμίζει τις προσδοκίες για πλεόνασμα φυσικού αερίου στη διεθνή αγορά εντός του έτους. Αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να συνεχίσουν την αύξηση της παραγωγής τους, η αστάθεια στη Μέση Ανατολή μεταβάλλει ραγδαία τις ισορροπίες, οδηγώντας την αγορά προς έλλειμμα.