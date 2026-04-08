Οι ευρωπαϊκές μετοχές φαίνεται να είναι έτοιμες για μια απότομη ανάκαμψη μετά την κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με την Barclays να επισημαίνει ότι η μαζική μείωση του κινδύνου από τα hedge funds και οι θετικές εποχιακές τάσεις θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν μια ισχυρή «short squeeze»*, αν και η τράπεζα προειδοποίησε ότι η ραγδαία άνοδος των τιμών του πετρελαίου θα προκαλέσει μόνιμη ζημιά στην ανάπτυξη και τον πληθωρισμό.

Ο αναλυτής της Barclays, Magesh Kumar Chandrasekaran, δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός «απομακρύνει το χειρότερο σενάριο, τουλάχιστον προς το παρόν», ανοίγοντας το δρόμο για περαιτέρω αποκλιμάκωση. Υποστήριξε ότι η συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση παραμένει το «πιο λογικό αποτέλεσμα», καθώς ο Τραμπ αντιμετωπίζει αυξανόμενη πολιτική και οικονομική πίεση για να τερματίσει τη σύγκρουση, ενώ το Ιράν πρέπει να διατηρήσει τα έσοδά του από το πετρέλαιο.

Οι αγορές προετοιμάζονταν για ένα αποτέλεσμα διχοτόμησης, καθώς οι τίτλοι των εφημερίδων άλλαζαν καθημερινά, και ο Chandrasekaran σημείωσε ότι οι μετοχές θα μπορούσαν να είχαν υποχωρήσει σημαντικά περισσότερο εάν η σύγκρουση είχε κλιμακωθεί σε πλήρη πόλεμο.

Μια παρατεταμένη πετρελαϊκή κρίση δεν είχε ποτέ πλήρως αποτιμηθεί, ανέφερε ο αναλυτής, επισημαίνοντας ότι οι θέσεις long-only (LO), οι αποτιμήσεις και οι προσδοκίες για τα κέρδη δεν ήταν καθόλου κοντά σε επίπεδα κατάρρευσης.

Ωστόσο, τόνισε ότι η άνοδος του πετρελαίου δεν θα αντιστραφεί πλήρως γρήγορα, δεδομένης της ζημιάς στις ενεργειακές υποδομές και της αβέβαιης έκβασης της σύγκρουσης. Οι εκτιμήσεις για το ΑΕΠ αναθεωρούνται ήδη προς τα κάτω, ενώ οι προσδοκίες για τα επιτόκια έχουν αναθεωρηθεί απότομα προς τα πάνω.

*Το short squeeze είναι μια απότομη, ταχεία άνοδος στην τιμή μιας μετοχής, η οποία προκαλείται όταν οι επενδυτές που έχουν «σορτάρει» (short sellers - ποντάρουν σε πτώση) αναγκάζονται να αγοράσουν μετοχές για να καλύψουν τις θέσεις τους και να περιορίσουν τις ζημιές τους. Αυτή η μαζική αγορά δημιουργεί «πίεση» (squeeze), ανεβάζοντας την τιμή ακόμα περισσότερο.