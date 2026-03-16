Barclay's: Δυσοίωνες οι προβλέψεις για ανάπτυξη και πληθωρισμό στην Ευρωζώνη

Η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη αντιμετωπίζει αυξανόμενες πιέσεις από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και τις αυστηρότερες χρηματοοικονομικές συνθήκες, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αναμένεται να διατηρήσει το βασικό επιτόκιο καταθέσεων στο 2% στη συνεδρίασή της στις 19 Μαρτίου, ανέφερε η Barclays Research σε πρόσφατο σημείωμά της.

Η χρηματιστηριακή εταιρεία προέβλεψε επιβράδυνση της πραγματικής αύξησης του ΑΕΠ της Ευρωζώνης στο 1,1% το 2026 από 1,5% το 2025, ενώ ο γενικός πληθωρισμός θα αυξηθεί στο 2,4% φέτος, αυξημένος κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες από τις προβλέψεις του Δεκεμβρίου, πριν υποχωρήσει στο 2% το 2027.

Το μοντέλο πρόβλεψης της Barclays έδειξε ότι το ΑΕΠ της Ευρωζώνης θα συρρικνωθεί κατά 0,1% σε τριμηνιαία βάση το πρώτο τρίμηνο του 2026, κάτω από τη δική της πρόβλεψη και την πρόβλεψη της ΕΚΤ για ανάπτυξη 0,3%.

Σε ένα σενάριο όπου το Brent σταθεροποιείται στα 100 δολάρια ανά βαρέλι και το φυσικό αέριο TTF διατηρείται στα 70 ευρώ ανά μεγαβατώρα, αυξημένο κατά περίπου 40% και 120% από την έναρξη της σύγκρουσης, η Barclays εκτίμησε ότι το ΑΕΠ της ευρωζώνης θα μπορούσε να είναι 0,6 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο στον ορίζοντα ενός έτους, με τον πληθωρισμό να αυξάνεται έως και 1,4 ποσοστιαίες μονάδες εντός 12 μηνών.

Η Barclays δήλωσε ότι οποιαδήποτε δημοσιονομική αντίδραση θα είναι «πιο περιορισμένη και πιο στοχευμένη» από τα μέτρα που εφαρμόστηκαν μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, όταν η έκτακτη στήριξη έφτασε περίπου το 3% του ονομαστικού ΑΕΠ.

Μεταξύ των τεσσάρων μεγαλύτερων οικονομιών της ΕΕ, η Ισπανία παραμένει η ισχυρότερη, με την Barclays να προβλέπει ανάπτυξη 2,3% το 2026. Η Γερμανία προβλέπεται στο 0,9%, η Γαλλία στο 1,1% και η Ιταλία στο 0,7%.