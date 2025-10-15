Αυτοκινητοβιομηχανίες: Εκπέμπουν SOS μετά την απόφαση της Κίνας για περιορισμό στις εξαγωγές σπάνιων γαιών

Ενώσεις του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις από την απόφαση της Κίνας να περιορίσει τις εξαγωγές σπάνιων γαιών, τονίζοντας ότι τα μέτρα αυτά πιθανόν να δημιουργήσουν μια περίοδο χάους στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα την επέκταση των περιορισμών στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και σχετικών τεχνολογιών, με στόχο την πρόληψη της «κακής χρήσης» των ορυκτών στον στρατιωτικό και σε άλλους ευαίσθητους τομείς.

Το Πεκίνο υπερασπίστηκε την πολιτική αυτή, δηλώνοντας ότι «δεν φοβάται» έναν εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ, μετά την απειλή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς 100% στις κινεζικές εισαγωγές.

Παρά τη συμφωνία που συνήφθη τον Ιούλιο με σκοπό την επιτάχυνση των αποστολών στην περιοχή, η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία αντιμετωπίζει σημαντικές διαταραχές μετά την επιβολή περιορισμών στις εξαγωγές σπάνιων γαιών από την Κίνα στις αρχές Απριλίου.

Η Γερμανική Ένωση Αυτοκινητοβιομηχανίας (VDA), η κύρια ομάδα πίεσης της αυτοκινητοβιομηχανίας της χώρας, σχολίασε ότι οι νέοι κανονισμοί της Κίνας αναμένεται να έχουν «μακροπρόθεσμες συνέπειες για τις παραδόσεις των επηρεαζόμενων προϊόντων στη Γερμανία και την Ευρώπη», καθώς και για τη μεταφορά τους.

Οι τελευταίοι περιορισμοί στις εξαγωγές της Κίνας θα πλήξουν «ιδιαίτερα σκληρά» τις βιομηχανίες μπαταριών και ημιαγωγών, «και κατά συνέπεια και την αυτοκινητοβιομηχανία», δήλωσε ο εκπρόσωπος της VDA στο CNBC.

Η VDA κάλεσε τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής τόσο στις Βρυξέλλες όσο και στο Βερολίνο να αντιμετωπίσουν «με σθένος» το ζήτημα με την Κίνα, προκειμένου να βρεθεί γρήγορα μια βιώσιμη λύση.

«Το γεγονός είναι ότι οι κινεζικοί περιορισμοί στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και μόνιμων μαγνητών που τέθηκαν σε εφαρμογή τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους έχουν ήδη επιδεινώσει σημαντικά την κατάσταση του εφοδιασμού με σπάνιες γαίες και στρατηγικά υλικά. Τα νέα μέτρα πηγαίνουν τώρα ακόμη πιο μακριά», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ένωσης.