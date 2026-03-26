Ασία: Τα αντικρουόμενα μηνύματα για τον πόλεμο και το πετρέλαιο πιέζουν τις αγορές

Με απώλειες έκλεισαν τα περισσότερα ασιατικά χρηματιστήρια καθώς οι επενδυτές λαμβάνουν αντικρουόμενα μηνύματα σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν ενώ η άνοδος του πετρελαίου πιέζει επίσης τις αγορές.

Η Νότια Κορέα οδήγησε την κούρσα των απωλειών καθώς οι μετοχές του τομέα των τσιπ κλονίστηκαν από τη νέα τεχνολογία της Google

Ο KOSPI της Νότιας Κορέας είχε τη χειρότερη απόδοση στην Ασία, κλείνοντας με απώλειες 3,2%, ενώ επλήγη επίσης από υπερβολικές απώλειες στις μετοχές των τσιπ μνήμης, εν μέσω ανησυχιών ότι μια νέα τεχνολογία συμπίεσης από την Google της Alphabet Inc μπορεί να μειώσει τη ζήτηση για ΑΙ μνήμη.

Η Samsung Electronics και η SK Hynix υποχώρησαν κατά περίπου 4% και 5% αντίστοιχα και ήταν μεταξύ των μεγαλύτερων συντελεστών στάθμισης στον KOSPI.

Οι δύο εταιρείες κατέγραψαν απώλειες κατά τη διάρκεια της νύχτας στις αμερικανικές εταιρείες, αφού οι ερευνητές της Google αποκάλυψαν τον «TurboQuant», έναν νέο αλγόριθμο συμπίεσης που θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τις απαιτήσεις μνήμης των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων.

Οι δείκτες Nikkei 225 και TOPIX της Ιαπωνίας έκλεισαν με απώλειες 0,2%, αντιστρέφοντας τα αρχικά κέρδη.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν ότι η Ιαπωνία είχε αρχίσει να απελευθερώνει πετρέλαιο από τα εθνικά της αποθέματα έκτακτης ανάγκης για να βοηθήσει στην αντιστάθμιση των διαταραχών εφοδιασμού που προέκυψαν από τη σύγκρουση στο Ιράν.

Η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι το Τόκιο θα απελευθερώσει περίπου 80 εκατομμύρια βαρέλια αποθεματοποιημένου πετρελαίου σε τοπικά διυλιστήρια.

Η απελευθέρωση έρχεται εν μέσω παρόμοιων κινήσεων από αρκετές μεγάλες παγκόσμιες οικονομίες για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των κρίσεων στον ενεργειακό εφοδιασμό από τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 0,1%, ενώ οι δείκτες Shanghai Shenzhen CSI 300 της Κίνας και Shanghai Composite υποχώρησαν 1,3% και 1% αντίστοιχα.

Ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 2%.