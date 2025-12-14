Σύμφωνα με την Bernstein, η βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου εισέρχεται σε μια νέα φάση ψηφιακού μετασχηματισμού, καθώς οι εταιρείες αυξάνουν τις επενδύσεις σε υποδομές cloud, Τεχνητή Νοημοσύνη και προηγμένες αναλύσεις.

Ο αναλυτής Ρίτσαρντ Νγκούγιεν δήλωσε ότι οι ενεργειακοί όμιλοι επικεντρώνονται πλέον στο να καταστήσουν τις λειτουργίες τους «πιο αυτόνομες και πιο έξυπνες», με δαπάνες που κατευθύνονται προς τεχνολογίες που «παρέχουν μεγαλύτερη αποδοτικότητα στην παραγωγή και τις λειτουργίες».

Η Bernstein ανέφερε στοιχεία της Gartner που δείχνουν ότι οι δαπάνες για τεχνολογία πληροφορικής στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου αναμένεται να αυξηθούν κατά «7,4% ετησίως σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες κατά την περίοδο 2025-2029», λίγο κάτω από τον ευρύτερο εταιρικό μέσο όρο, αλλά εξακολουθούν να υποδηλώνουν συνεχή εκσυγχρονισμό.

Παρόλα αυτά, η υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης θεωρείται ότι παραμένει σε πρώιμο στάδιο.

«Μόνο το 13% των ομίλων πετρελαίου και φυσικού αερίου έχουν ήδη εφαρμόσει την Τεχνητή Νοημοσύνη Agentic, ενώ το 49% σχεδιάζει να το κάνει το 2026», έγραψε ο Nguyen, σημειώνοντας ότι τα ζητήματα ασφάλειας, διακυβέρνησης και προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας συνεχίζουν να επιβραδύνουν την υιοθέτηση, ιδίως στα συστήματα λειτουργικής τεχνολογίας.

H Bernstein επισήμανε τις εκτιμήσεις της Rystad που υποδηλώνουν ότι οι ψηφιακές πρωτοβουλίες θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν στον τομέα «>320 δισ. δολάρια κατά την περίοδο 2026-30», με τα μεγαλύτερα οφέλη να αφορούν τις γεωτρήσεις, την προληπτική συντήρηση, τη διαχείριση των αποθεμάτων, την εφοδιαστική και την αυτόνομη ρομποτική.

Ένα πρώιμο παράδειγμα είναι η κυκλοφορία του Tela από την SLB, που περιγράφεται ως «το πρώτο εμπορικά διαθέσιμο εργαλείο Agentic AI».

Ο Νγκούγιεν πρόσθεσε ότι οι εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου υιοθετούν πλατφόρμες cloud και edge σε όλα τα τμήματα της αλυσίδας, από την παραγωγή έως τη διανομή, με εταιρείες όπως η Shell, η BP και η TotalEnergies να τις χρησιμοποιούν για να μειώσουν το κόστος και να αυξήσουν την απόδοση.

«Αξιοποιώντας την GenAI και τις ροές δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, οι ομάδες O&G αρχίζουν να αναπτύσσουν λύσεις που μπορούν να αναδημιουργήσουν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και διαδικασίες, ώστε να μπορούν να δημιουργήσουν σενάρια «τι θα γινόταν αν» και να αξιολογήσουν μελλοντικά αποτελέσματα με βάση την τρέχουσα κατάσταση και τις επιλεγμένες παραμέτρους», δήλωσε η Bernstein.