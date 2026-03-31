Αντιπρόεδρος ΕΚΤ: Περιμέναμε ότι θα αυξηθεί ο πληθωρισμός λόγω του πολέμου-Τίποτα σίγουρο για τα επιτόκια

Ο Μπόρις Βούισιτς, αντιπρόεδος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δήλωσε την Τρίτη ότι η αύξηση του πληθωρισμού μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν ήταν αναμενόμενη από την κεντρική τράπεζα.

«Αυτό ακριβώς περιμέναμε, αυτό ακριβώς είχαμε πει — ότι ο πληθωρισμός σίγουρα θα αυξηθεί λόγω των γεγονότων στο Ιράν», δήλωσε ο Κροάτης αξιωματούχος στους δημοσιογράφους στο Ζάγκρεμπ.

Ο Βούισιτς σημείωσε ότι η παρατεταμένη σύγκρουση και οι μεγαλύτερες ζημιές στις ενεργειακές υποδομές πιθανότατα θα αυξήσουν την πίεση στις τιμές της ενέργειας, κάτι που θα μεταφραστεί σε υψηλότερο πληθωρισμό.

Οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ εξετάζουν τις προοπτικές των τιμών από καταναλωτές, επιχειρήσεις και επενδυτές, καθώς αποφασίζουν πώς να ανταποκριθούν στο αυξανόμενο κόστος της ενέργειας που προκάλεσε τον Μάρτιο την πιο απότομη αύξηση του πληθωρισμού στην ευρωζώνη από το 2022.

Ορισμένοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πιστεύουν ότι ενδέχεται να χρειαστεί αύξηση των επιτοκίων τον επόμενο μήνα, αλλά ο Βούιτσιτς αρνήθηκε να σχολιάσει την πιθανότητα μιας τέτοιας κίνησης.

«Τίποτα δεν είναι σίγουρο, θα υπάρχουν πολλά στοιχεία και νέα μέχρι τη συνεδρίασή μας τον Απρίλιο», είπε.

