Ανοδικά οι πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ευρώπη - Στο «πράσινο» η Tesla για πρώτη φορά μετά από 14 μήνες

Μικρή αύξηση εμφάνισαν οι πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων στην Ευρώπη για τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη η ACEA (European Automobile Manufacturers' Association), με την Tesla του Ίλον Μασκ να καταγράφει άνοδο πωλήσεων στη Γηραιά Ήπειρο για πρώτη φορά από τον Δεκέμβριο του 2024.

Οι συνολικές ταξινομήσεις αυτοκινήτων, ένας δείκτης για τις πωλήσεις, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Βρετανία και την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών αυξήθηκαν κατά 1,7% σε 979.321 οχήματα.

Το Reuters σημείωσε πως η ΕΕ και η Βρετανία αναθεωρούν ορισμένους κανονισμούς που αποσκοπούν στη μείωση των εκπομπών CO2, μετά από πίεση από εγχώριους κατασκευαστές αυτοκινήτων, οι οποίοι δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να αποκομίσουν κέρδη από τις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ παράλληλα πρέπει να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό από τους κινεζικούς ανταγωνιστές.

Ωστόσο, οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων με μπαταρία και υβριδικών plug-in αυξάνονται σταθερά στην Ευρώπη, χάρη στα νέα, φθηνότερα μοντέλα που εισέρχονται στην αγορά και στις εθνικές πολιτικές που ενθαρρύνουν την υιοθέτηση των ηλεκτρικών οχημάτων.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι η επανακατηγοριοποίηση ορισμένων βενζινοκίνητων μοντέλων ως «ήπιων υβριδικών» έχει επίσης συμβάλει στην αύξηση των πωλήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ενώ μειώνει μόνο ελαφρώς τις εκπομπές.

Άνοδος της Tesla

Οι ταξινομήσεις της Tesla τον Φεβρουάριο αυξήθηκαν κατά 11,8% σε ετήσια βάση, αντιστρέφοντας μια αρνητική πορεία 13 μηνών, σύμφωνα με τα στοιχεία της ACEA.

Ήταν ελαφρώς χαμηλότερες από αυτές της κινεζικής BYD, των οποίων οι πωλήσεις υπερδιπλασιάστηκαν σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2025. Και οι δύο μάρκες κατείχαν μερίδιο αγοράς 1,8% τον μήνα.

Οι πωλήσεις των κορυφαίων εγχώριων αυτοκινητοβιομηχανιών Volkswagen και Stellantis αυξήθηκαν κατά 2,2% και 9,5% αντίστοιχα, ενώ αυτές της Renault μειώθηκαν κατά 14,3%.

Στην ΕΕ, οι συνολικές πωλήσεις αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 1,4% σε 865.437 οχήματα.

Οι ταξινομήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων με μπαταρία, υβριδικών plug-in και υβριδικών αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 20,6%, 32,1% και 10,1% αντίστοιχα, αντιπροσωπεύοντας συνολικά το 67% των ταξινομήσεων της Ένωσης, από 58,5% τον Φεβρουάριο του 2025.

