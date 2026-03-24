Πτώση άνω του 4% για το ασήμι - Υποχωρεί ο χρυσός για 10η μέρα με φόντο τις εξελίξεις στη Μ. Ανατολή

Οι τιμές του χρυσού υποχώρησαν για δέκατη διαδοχική συνεδρίαση στις ασιατικές συναλλαγές της Τρίτης, καθώς το Ιράν αρνήθηκε ότι διεξήγαγε συνομιλίες με τις ΗΠΑ, μετά την απόφαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αναβάλει περαιτέρω πλήγματα κατά ενεργειακών υποδομών του Ιράν.

Η τιμή spot του χρυσού κατέγραφε πτώση 1,81% στα 4.327,17 δολάρια ανά ουγγιά στις 07:11 ώρα Ελλάδας, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ υποχώρησαν κατά 1,87% στα 4.356,54 δολάρια.

Μεταξύ των άλλων πολύτιμων μετάλλων, το ασήμι υποχώρησε κατά 4,17% στα 66,44 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ η πλατίνα σημείωσε πτώση 2,1% στα 1.824,60 δολάρια ανά ουγγιά.

Η απόφαση της Ουάσιγκτον να αναβάλει τα πλήγματα κατά του Ιράν συνέβαλε στην εκτόνωση της ευρύτερης νευρικότητας στις αγορές και προκάλεσε απότομη υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, επιτρέποντας στον χρυσό να περιορίσει μέρος των απωλειών του στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Ο Τραμπ ανέβαλε την απειλή βομβαρδισμού του ιρανικού ηλεκτρικού δικτύου, κάνοντας λόγο για «πολύ καλές και παραγωγικές» συνομιλίες με μη κατονομαζόμενους Ιρανούς αξιωματούχους.

Ωστόσο, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Καλιμπάφ, ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι τέτοιες συνομιλίες δεν έγιναν ποτέ, εντείνοντας την αβεβαιότητα.

Ο χρυσός επέκτεινε τις απώλειές του την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές συνέχισαν επίσης να εστιάζουν στις μακροοικονομικές προοπτικές, ιδιαίτερα στις προσδοκίες για τα επιτόκια.

Το πολύτιμο μέταλλο δυσκολεύεται να βρει στήριξη, παρά τον παραδοσιακό του ρόλο ως ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους γεωπολιτικής έντασης.

Ο χρυσός δέχεται επίμονες πιέσεις τις τελευταίες συνεδριάσεις, καθώς η άνοδος των τιμών της ενέργειας ενίσχυσε τις ανησυχίες ότι ο πληθωρισμός θα μπορούσε να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα.

Αυτό έχει οδηγήσει τις αγορές να περιορίσουν τις προσδοκίες για νομισματική χαλάρωση, με τους επενδυτές να ποντάρουν όλο και περισσότερο ότι οι κεντρικές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της Federal Reserve, θα διατηρήσουν τα επιτόκια υψηλότερα για μεγαλύτερο διάστημα.

Τα υψηλότερα επιτόκια συνήθως επιβαρύνουν τον χρυσό, καθώς το μη αποδοτικό αυτό περιουσιακό στοιχείο γίνεται λιγότερο ελκυστικό σε σύγκριση με τοποθετήσεις που προσφέρουν τόκο, όπως τα κρατικά ομόλογα.