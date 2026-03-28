Αναλυτές στο CNBC: Έρχεται νέα πτώση στη Wall Street

Οι αγορές ξεκίνησαν την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε με έντονη άνοδο, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου ότι οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών υπήρξαν «εποικοδομητικές» ως προς το ενδεχόμενο λήξης των συγκρούσεων. Ωστόσο, παρά το αρχικό θετικό κλίμα, αρκετοί επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί, καθώς οι πιέσεις επέστρεψαν αργότερα, ενισχύοντας τους φόβους για νέες αναταράξεις.

Ο αναλυτής της Wolfe Research, Rob Ginsberg, χαρακτήρισε την άνοδο της Δευτέρας ως μια προσωρινή αντίδραση της αγοράς μετά από πτώση («dead cat bounce»), εκτιμώντας ότι δεν έχει ακόμη σημειωθεί το χαμηλότερο σημείο. Αντίστοιχα, η Katie Stockton, επικεφαλής της Fairlead Strategies, επισήμανε στο CNBC ότι η γενικότερη τάση παραμένει καθοδική.

Από την πλευρά του, ο Phil Blancato της Osaic υπογράμμισε ότι η αβεβαιότητα εξακολουθεί να κυριαρχεί. Αν και θεωρεί πιθανό ότι οι αγορές πλησιάζουν προς το τέλος της πτωτικής φάσης, παραδέχεται πως δεν υπάρχει σαφής βεβαιότητα για την πορεία τους.

Μέσα στην εβδομάδα, τόσο ο δείκτης Nasdaq όσο και ο Dow Jones μπήκαν σε φάση διόρθωσης, ενώ μαζί με τον S&P 500 κατέγραψαν πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών. Παράλληλα, το αμερικανικό αργό πετρέλαιο επέστρεψε κοντά στο όριο των 100 δολαρίων ανά βαρέλι.

Η βασική πηγή ανησυχίας είναι η έντονη εξάρτηση της αγοράς από τις ειδήσεις. Οι επενδυτές κινούνται ανάμεσα σε δύο σενάρια: από τη μία, μια θετική εξέλιξη – όπως μια ανακοίνωση για αποκλιμάκωση – μπορεί να πυροδοτήσει άνοδο, και από την άλλη, ένα αρνητικό γεγονός, όπως πλήγμα σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, μπορεί να προκαλέσει απότομη πτώση.

Παρά τα παραπάνω, η Barclays παρουσίασε μια πιο συγκρατημένα αισιόδοξη εκτίμηση, υποστηρίζοντας ότι το αρχικό σοκ από τον πόλεμο έχει ήδη απορροφηθεί από τις αγορές. Αν υπάρξει νέα πτωτική κίνηση, αυτή αναμένεται να είναι πιο ήπια σε σχέση με την αρχική αντίδραση.

Σύμφωνα με τον στρατηγικό αναλυτή Anshul Gupta, οι αγορές ενδέχεται να κινηθούν με πιο αργό και σταθερό ρυθμό, παρόμοιο με εκείνον του 2022, σε περίπτωση συνέχισης της πτώσης. Όπως σημειώνει, η περαιτέρω πίεση στις μετοχές πιθανότατα θα προκύψει από οικονομικούς παράγοντες, όπως η αύξηση του πληθωρισμού και η επιβράδυνση της ανάπτυξης, ένα περιβάλλον που συνδέεται με σταδιακές και όχι απότομες πτώσεις.