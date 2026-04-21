Αεροπορικές στις ΗΠΑ: Η Spirit ελπίζει σε βοήθεια από τον Τραμπ εν μέσω της αύξησης των καυσίμων

Η Spirit ελπίζει ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα αποκτήσει μετοχικό μερίδιο στην προβληματική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους, μετέδωσε την Τρίτη το Gizmodo.

Η αεροπορική εταιρεία, η οποία έχει κηρυχθεί δύο φορές σε πτώχευση, αντιμετωπίζει εκκαθάριση, εν μέρει λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων αεροσκαφών από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, και ελπίζει ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα μπορέσει να προσφέρει κάποια μορφή διάσωσης.

Ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι σχεδιάζει να συναντηθεί με στελέχη της Spirit αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το Bloomberg, αν και δεν είναι ακόμη σαφές εάν η εταιρεία θα ζητήσει επίσημα από την αμερικανική κυβέρνηση να αποκτήσει μετοχικό μερίδιο. Ο Ντάφι είναι αυτός που ζήτησε συνάντηση με τις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους για να αξιολογήσει την οικονομική τους κατάσταση, σύμφωνα με το Air Current.

Υπενθυμίζεται πως το 2025 η κυβέρνηση είχε αγοράσει μερίδιο 10% στην Intel και διάφορα μερίδια σε τουλάχιστον 10 ακόμη ιδιωτικές εταιρείες. Περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια από ομοσπονδιακά κεφάλαια έχουν χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση μεριδίων σε αυτές τις εταιρείες από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο για τη δεύτερη θητεία του στην προεδρία της χώρας.

Η Spirit, η οποία αντιμετωπίζει δυσκολίες εδώ και χρόνια, προσπάθησε να εξαγοραστεί από την JetBlue το 2024, αλλά η συγχώνευση ύψους 3,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων μπλοκαρίστηκε από ομοσπονδιακό δικαστή. Η αεροπορική εταιρεία υπέβαλε αίτηση πτώχευσης αργότερα εκείνο το έτος.

Στα της κρίσης στη Μέση Ανατολή, το Ιράν έχει επίσης κλείσει τη ναυτιλιακή κυκλοφορία στα Στεά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου πριν μεταφερθεί στην Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική. Ως αποτέλεσμα, η τιμή των καυσίμων αεροσκαφών έχει εκτοξευθεί σε όλο τον κόσμο, με πτήσεις που έχουν ήδη ακυρωθεί και συνθήκες που αναμένεται να επιδεινωθούν τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες.

Ορισμένοι Αμερικανοί φαίνεται να πιστεύουν ότι η έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών δεν θα επηρεάσει τις ΗΠΑ, αν και αυτή η πεποίθηση είναι, στην καλύτερη περίπτωση, λανθασμένη.

Κάθε αμερικανική αεροπορική εταιρεία που θέλει να επιστρέψει τα αεροσκάφη της στις ΗΠΑ πρέπει να αγοράσει καύσιμα αεροσκαφών σε περιοχές όπως η Ευρώπη, η Ασία και αλλού, καθώς η έλλειψη γίνεται όλο και πιο έντονη.