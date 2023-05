Στο «σφυρί» άγνωστα πορτρέτα του Ρέμπραντ

Πέντε έως οκτώ εκατομμύρια αγγλικές λίρες (περίπου 6,2 έως 10 εκατομμύρια δολάρια) εκτιμάται ότι θα είναι η τιμή πώλησης δύο άγνωστων μέχρι πρότινος πορτρέτων που είχε φιλοτεχνήσει ο Ρέμπραντ (1606-1669), και θα δημοπρατηθούν τον Ιούλιο, από τον οίκο Christie's.

Τους δύο πίνακες είχε στην κατοχή της μία οικογένεια για περίπου δύο αιώνες, οι δε πίνακες δεν είχαν υποπέσει της προσοχής των μελετών, έως ότου οι ειδικοί του οίκου δημοπρασιών τα αναγνώρισαν κατά τη διάρκεια αξιολόγηση ρουτίνας. Φιλοτεχνήθηκαν το 1635, περίοδος που ο Ρέμπραντ είχε αρχίσει να χτίζει τη φήμη του.

