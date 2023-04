Sotheby's: Δημοπρατείται «εξαιρετικά σπάνιο» ρουμπίνι

«Estrela de Fura» που στα πορτογαλικά σημαίνει «Αστέρι της Φούρα» είναι η ονομασία που δόθηκε στο «εξαιρετικά σπάνιο» ρουμπίνι 55,22 καρατίων, το οποίο αναμένεται να δημοπρατηθεί από τον οίκο Sotheby's. Πρόκειται για το μεγαλύτερο πολύτιμο πετράδι του είδους που έχει συμπεριληφθεί σε κατάλογο δημοπρασίας, με την τιμή του να εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 30 εκατ. δολάρια.

