Πρώτη παρουσίαση της Κάρολ Α. Φέρμαν από τον Καπόπουλο

Έργα της Αμερικανίδας γλύπτριας Κάρολ Α. Φέρμαν (Carole A. Feuerman) εκτίθενται στην πρώτη της ατομική έκθεση στην Ελλάδα, στην γκαλερί Kapopoulos Fine Arts (Κολωνάκι), σε έναν δημιουργικό διάλογο με χαρακτηριστικά έργα του διεθνούς φήμης Έλληνα εικαστικού Pavlos (Παύλος Διονυσόπουλος). Η έκθεση τιτλοφορείται «Carol A. Feuerman solo exhibition, a dialogue with Pavlos» και εγκαινιάζεται στις 30 Μαΐου, οπότε και στην γκαλερί θα παρευρεθεί η Α. Φέρμαν. Την εκπροσωπεί αποκλειστικά στη χώρα μας η Kapopoulos Fine Arts.

Έργο του Pavlos

Υπέρμαχος του υπερρεαλισμού, τον οποίο υπηρετεί από τη δεκαετία του ‘70, η Carole A. Feuerman παρουσιάζει στην ατομική της έκθεση μια σειρά από τα γλυπτά της: τις κολυμβήτριες και χορεύτριες της, καθώς και άλλα ανθρωποκεντρικά γλυπτά, που θα έχει την ευκαιρία να θαυμάσει το φιλότεχνο, ελληνικό κοινό. Τα σώματα των κολυμβητριών της, σαν αληθινά, με τα, έντονου χρώματος, μαγιό και αξεσουάρ, μοιάζουν να έχουν ακόμα πάνω τους τις σταγόνες του νερού.

Γλυπτό της Κάρολ Α. Φέρμαν

Το στυλ της Φέρμαν είναι μοναδικό και με αυτό έχει καθιερωθεί σε όλο τον κόσμο. Γλυπτά της έχουν τοποθετηθεί και εκτεθεί σε δημόσιους χώρους, μουσεία, παλάτια και σημαντικές γκαλερί στην Ευρώπη, Αμερική, αλλά και στην Ασία. Πρόσφατα, η ίδια βρέθηκε στη Βενετία, όπου επίσης φιλοξενούνται χαρακτηριστικά γλυπτά της, στο πλαίσιο της 60ης Μπιενάλε της πόλης. Η προηγούμενη έκθεσή της έγινε στο Μονακό τον Μάρτιο-Απρίλιο.

«Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, ένιωσα μια βαθιά και ακαταμάχητη έλξη προς την τέχνη της γλυπτικής», σημειώνει η Κάρολ Α. Φέρμαν και συνεχίζει: Με την τέχνη μου θέλω να δημιουργήσω στιγμές απόδρασης και παύσης, να κάνω τους θεατές μου να ξεφύγουν από το καθημερινό, αυστηρό τους πρόγραμμα. Να τους προσφέρω ένα διάλειμμα από την πολύβουη πόλη, ώστε να ξεφύγουν από την καθημερινότητα τους και να βυθιστούν σε έναν σουρεαλιστικό κόσμο τέχνης».

Γλυπτό της Κάρολ Α. Φέρμαν

Η Κάρολ Α. Φέρμαν έχει επίσης διακριθεί με πολλά βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του Βραβείου Lifetime Achievement «Goddess Artemis» από το European American Woman's Council (EAWC). Έχει επίσης λάβει το Special Honor Award στο Changzhou CHN, το Best in Show in Beijing CHN, το Amelia Peabody Award, το Πρώτο Βραβείο στην Olympic Fine Art Exhibition στο Πεκίνο και το Medici Award στη Φλωρεντία. Έχει διδάξει, έχει δώσει διαλέξεις και έχει κάνει εργαστήρια στο Μουσείο Guggenheim και στο Metropolitan Museum.

Έχει εκδώσει τέσσερις έγχρωμες μονογραφίες και τρεις αυτοβιογραφίες στα αγγλικά και τα ιταλικά. Τα έργα της βρίσκονται στις μόνιμες συλλογές τριάντα τεσσάρων σημαντικών μουσείων του κόσμου.

Το 2011 ίδρυσε το Carole A. Feuerman Sculpture Foundation, το οποίο έχει σκοπό να προάγει τις τέχνες, να ενισχύσει τους άξιους, ταλαντούχους, νέους καλλιτέχνες, να τους δώσει βήμα να παρουσιάσουν τη δουλειά τους, να προσφέρει υποτροφίες και ευκαιρίες εκπαίδευσης.

«Carol A. Feuerman solo exhibition, a dialogue with Pavlos». Εγκαίνια: 30 Μαΐου 2024, 18:00 - 22:00. Διάρκεια έκθεσης 30 Μαΐπου - 14 Ιουνίου 2024. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 10:00 - 17:30, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 10:00 - 20:30.

Kapopoulos Fine Arts, Σκουφά 5, Κολωνάκι, Αθήνα, 10673

Κεντρική φωτ.: Γλυπτό της Κάρολ Α. Φέρμαν