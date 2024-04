Greek Sale ανάλυση: Τα 10 πιο ακριβοπληρωμένα έργα

Δεν έκρυβε εκπλήξεις η παρισινή δημοπρασία του Bonhams με τέχνη ελληνικού ενδιαφέροντος (24/4). Τα μεγάλα έργα από τους Μόραλη, Θεόφιλο και Εγγονόπουλο μονοπώλησαν, όπως αναμενόταν, το ενδιαφέρον των μεγάλων συλλεκτών φανερώνοντας ότι αποτελούν σταθερά σημεία αναφοράς στην εγχώρια αγορά της τέχνης. Το διεθνές όνομα του Άντι Γουόρχολ σίγουρα προσέλκυσε συλλέκτες από το εξωτερικό, ενώ το ίδιο δεν έγινε για σύνθεση του πρόσφατα χαμένου Λουκά Σαμαρά (πωλήθηκε στην τιμή εκτίμησης).

Στα αξιοπρόσεκτα είναι η τιμή που έπιασε σύνθεση του Μιχάλη Οικονόμου, δείχνοντας ότι η πρόσφατη αφιερωματική έκθεση που έγινε σε Μέτσοβο και Αθήνα, αναθέρμανε το ενδιαφέρον για τον κορυφαίο τοπιογράφο, όπως και η υπογραφή του Γιώργου Ιακωβίδη που μετά από καιρό, έβαλε τη σχολή του Μονάχου στη λίστα με τα πιο περιζήτητα έργα.

Αναλυτικά, η δεκάδα των ακριβοπληρωμένων έργων έχει ως εξής:

Ο Γιάννης Μόραλης τα τελευταία χρόνια παραμένει κυρίαρχος της αγοράς, ξεπερνώντας κατά πολύ τις εκτιμήσεις των ειδικών. Το «Ερωτικό» προσφέρθηκε στις 250.000 ευρώ και άλλαξε χέρια για περισσότερο από τη διπλάσια τιμή (559.200 ευρώ). Μικρά και μεγάλα έργα από όλες τις περιόδους του δημιουργού μαγνητίζουν τους Έλληνες συλλέκτες γι’ αυτό και οι δημοπράτες φροντίζουν στους καταλόγους να συμπεριλαμβάνουν συνθέσεις του.

Γιάννης Μόραλης, «Ερωτικό»

«Ο Στρατάρχης της Πελοποννήσου Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» τράβηξε ευλόγως τα φώτα της προβολής πριν την πώληση, ως ένα από τα μνημειακά έργα του Θεόφιλου. Δεν έχει γίνει γνωστό σε ποια συλλογή επιστρέφει στην Ελλάδα, όμως θα ήταν ευχής έργον στο μέλλον να το χαρούμε σε κάποια μουσειακή έκθεση. Πωλήθηκε για 165.000 ευρώ εντός της εκτιμώμενη τιμής που είχε βάλει ο οίκος.

Θεόφιλος, «Ο Στρατάρχης της Πελοποννήσου Θεόδωρος Κολοκοτρώνης»

Αντιθέτως, πολύ πιο υψηλή ήταν η τιμή που πέτυχε ο «Μέγας Αλέξανδρος» του Γουόρχολ φτάνοντας τις 153.000 ευρώ από 60.000 ευρώ που εκτιμήθηκε. Από τα δυνατά χαρτιά των πωλήσεων του εξωτερικού, ο πρωτοπόρος της pop art απευθύνεται σε λιγοστά και γερά πορτοφόλια.

Άντι Γουόρχολ, «Μέγας Αλέξανδρος»

Το ερώτημα Τσαρούχης ή Μόραλης μοιάζει να απασχολεί ως ψευδοδίλλημα, όχι μόνο τις συζητήσεις των Ελλήνων φιλότεχνων, αλλά και τις πωλήσεις. Κι αυτό γιατί συχνά συναντούμε τους δύο, πότε τον έναν και πότε τον άλλον, να «κονταροχτυπιούνται» για την πρωτιά. Στη λίστα του Bonhams, αμέσως μετά τον Γουόρχολ, αναφέρεται ο Νίκος Εγγονόπουλος που συμπληρώνει την τριάδα των περιζήτητων Ελλήνων: Μόραλης, Τσαρούχης, Εγγονόπουλος. Ωστόσο, το πορτρέτο του νεαρού άνδρα από τον Τσαρούχη συνιστά μεγαλύτερη επιτυχία. Προσφέρθηκε 20.000 κι ο αγοραστής του χρειάστηκε να καταβάλει περισσότερα από 82.000 ευρώ για να το αποκτήσει.

Πορτρέτο νεαρού άνδρα φιλοτεχνημένο από τον Γιάννη Τσαρούχη

Αντίστοιχα, η σύνθεση με τίτλο «ποιητής και χωρικός» του Εγγονόπουλου εκτιμήθηκε 50.000 έως 70.000 ευρώ και αγοράστηκε στη διπλάσια αρχική τιμή (102.000 ευρώ).

Νίκος Εγγονόπουλος, «Ποιητής και χωρικός»

Υψηλές επιδόσεις σημείωσαν επίσης έργα των Γεώργιου Ιακωβίδη (63.900 ευρώ), Σπύρου Βασιλείου (53.000 ευρώ), Μιχάλη Οικονόμου (51.000 ευρώ) και Κώστα Τσόκλη (51.000 ευρώ).

Γεώργιος Ιακωβίδης, «Μικρό κορίτσι που διαβάζει»

Περίπου το 50% των πωληθέντων έργων έφτασε ή ξεπέρασε την υψηλότερη εκτίμηση. Κατά τη δημοπρασία πουλήθηκε το 99% (by value), 70% των έργων (by lot), καταγράφοντας τζίρο 3.000.000 ευρώ.

Κεντρική φωτ.: Τμήμα του έργου «Ο Στρατάρχης της Πελοποννήσου Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» του Θεόφιλου