Δημοπρατείται το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Πολ Γουόκερ στο Fast & Furious 

«Στο σφυρί» βγαίνει το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Fast & Furious». Ο λόγος για τον ηθοποιό Πολ Γουόκερ (1973-2013), που πρωταγωνίστηκε στο franchise ταινιών Fast & Furious, με εισπράξεις δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η δημοπρασία θα γίνει διαδικτυακά, από τον οίκο Bonhams, και θα διαρκέσει από τις 28 Απριλίου έως τις 5 Μαΐου. Όσο για το αυτοκίνητο, είναι το Nissan Skyline R34 GT-R του 2000, το οποίο ο οίκος αποκαλεί «ένα από τα πιο διάσημα σύγχρονα αυτοκίνητα του κινηματογράφου».

