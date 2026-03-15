Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ΕΣΥ περνά μέσα από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ και την τηλεϊατρική

Η ψηφιακή μετάβαση της υγείας στην Ελλάδα δεν αποτελεί πλέον ένα μακρινό σχέδιο πολιτικής· μετατρέπεται σταδιακά σε λειτουργική πραγματικότητα. Ο εκσυγχρονισμός των τηλεπικοινωνιακών υποδομών του Δημοσίου και η ανάπτυξη υπηρεσιών τηλεϊατρικής δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα πιο ανθεκτικό, αποδοτικό και προσβάσιμο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ).

Στο επίκεντρο αυτής της μετάβασης βρέθηκε η διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο «Υγεία σε υψηλή ταχύτητα: Διασύνδεση δομών υγείας και τηλεϊατρική μέσω του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ», που διοργάνωσε η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ Μ.Α.Ε.). Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν οι τεχνολογικές υποδομές και τα ψηφιακά εργαλεία που αναμένεται να αλλάξουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες υγείας, ιδιαίτερα για πολίτες που βρίσκονται μακριά από μεγάλα αστικά κέντρα.

Ταχύτητα, διαλειτουργικότητα και αξιοπιστία

Καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία του ψηφιακού οικοσυστήματος υγείας παίζει η ηλεκτρονική συνταγογράφηση και τα συστήματα διαχείρισης ιατρικών δεδομένων. Όπως επισήμανε η διευθύνουσα σύμβουλος της ΗΔΥΚΑ Μ.Α.Ε., Νίκη Τσούμα, πρόκειται για ένα σύστημα που διαχειρίζεται καθημερινά εκατοντάδες χιλιάδες συνταγές και εκατομμύρια ιατρικά δεδομένα.

Οι πρόσφατες αναβαθμίσεις στις υποδομές και στο λογισμικό, όπως σημείωσε, έχουν στόχο να διασφαλίσουν μεγαλύτερη αξιοπιστία και ταχύτητα στην εξυπηρέτηση τόσο των πολιτών όσο και των επαγγελματιών υγείας. Η επόμενη φάση του συστήματος βασίζεται κυρίως στη βελτίωση της μεταφοράς δεδομένων, ώστε ο ιατρικός φάκελος να μπορεί να «ακολουθεί» τον ασθενή σε οποιαδήποτε δομή υγείας.

Η διασύνδεση αυτή, που υποστηρίζεται από το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, επιτρέπει ταχύτερη διάγνωση, καλύτερη αξιοποίηση των πόρων και υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας στη διαχείριση ευαίσθητων πληροφοριών.

Η τηλεϊατρική μειώνει τις γεωγραφικές ανισότητες

Ένας από τους σημαντικότερους στόχους του ψηφιακού μετασχηματισμού της υγείας είναι η άρση των γεωγραφικών ανισοτήτων στην πρόσβαση σε υπηρεσίες περίθαλψης. Μέσω του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής, πολίτες που ζουν σε ορεινές περιοχές ή σε μικρά νησιά μπορούν πλέον να λαμβάνουν ιατρικές συμβουλές και εξειδικευμένες γνωματεύσεις χωρίς να απαιτούνται χρονοβόρες και δαπανηρές μετακινήσεις.

Η δυνατότητα αυτή δεν αφορά μόνο την άμεση εξυπηρέτηση ασθενών. Η τηλεϊατρική λειτουργεί επίσης ως εργαλείο πρόληψης, εκπαίδευσης ιατρικού προσωπικού και βελτίωσης της συνολικής διαχείρισης της δημόσιας υγείας.

Παράλληλα, ψηφιακές εφαρμογές όπως το MyHealth επιτρέπουν στους πολίτες να έχουν εύκολη πρόσβαση στο ιατρικό τους ιστορικό και να προγραμματίζουν ραντεβού, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τον έλεγχο των προσωπικών δεδομένων υγείας.

Ένα έργο-σημαία για το Δημόσιο

Το Δίκτυο Δημόσιου Τομέα ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα ψηφιακών υποδομών της δημόσιας διοίκησης. Όπως ανέφερε ο Δρ. Χάρης Στελλάκης από την Κοινωνία της Πληροφορίας, στόχος του έργου είναι η ουσιαστική διασύνδεση των φορέων του Δημοσίου και η υποστήριξη της καθημερινής λειτουργίας τους μέσω αξιόπιστων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Η υποδομή αυτή καθιστά δυνατή την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ νοσοκομείων, κέντρων υγείας και άλλων δημόσιων φορέων, δημιουργώντας το τεχνολογικό υπόβαθρο για τον συνολικό ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους.

Η πρόκληση της διαχείρισης δεδομένων υγείας

Η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών υγείας συνοδεύεται αναπόφευκτα από αυξημένες απαιτήσεις σε ό,τι αφορά την προστασία και τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων. Η πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία, Δήμητρα Παππά, υπογράμμισε ότι η σωστή διαχείριση της πληροφορίας υγείας αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για τη λειτουργία του συστήματος.

Η ύπαρξη αξιόπιστων δικτύων και πρωτοκόλλων ασφαλείας αποτελεί βασική προϋπόθεση για να αξιοποιηθεί πλήρως η ψηφιακή τεχνολογία χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ιδιωτικότητα των πολιτών.

Επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της υγείας υποστηρίζεται από σημαντικού ύψους επενδύσεις. Όπως ανέφερε ο ειδικός συνεργάτης ψηφιακής υγείας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γιώργος Δαφούλας, τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στον τομέα αυτό φτάνουν συνολικά τα 350 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, βρίσκεται υπό επεξεργασία νέο νομοσχέδιο που σχετίζεται με τον Ευρωπαϊκό Χώρο Δεδομένων Υγείας, το οποίο θα καθορίσει τον τρόπο αξιοποίησης και ανταλλαγής των δεδομένων υγείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η επόμενη ημέρα του ΕΣΥ

Οι πρωτοβουλίες που παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση δείχνουν ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ΕΣΥ δεν αφορά μόνο την τεχνολογία, αλλά και τη συνολική αλλαγή στον τρόπο οργάνωσης των υπηρεσιών υγείας.

Η πραγματική πρόκληση, όπως επισημάνθηκε από τους συμμετέχοντες, δεν είναι μόνο η ανάπτυξη των υποδομών, αλλά και η διαχείριση της αλλαγής: η προσαρμογή των υπηρεσιών, η εκπαίδευση του προσωπικού και η εμπέδωση μιας νέας ψηφιακής κουλτούρας στη δημόσια διοίκηση.

Σε αυτό το πλαίσιο, έργα όπως το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ και το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής μπορούν να αποτελέσουν το θεμέλιο για ένα σύγχρονο, διασυνδεδεμένο και πιο δίκαιο σύστημα υγείας, στο οποίο η ποιότητα της περίθαλψης δεν θα εξαρτάται πλέον από τη γεωγραφική θέση του πολίτη.