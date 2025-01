«Καμπανάκι» από ECDC - ΠΟΥ: Aσυνήθιστα υψηλός αριθμός ανιχνεύσεων της Πολιομυελίτιδας στην Ευρώπη

Ένας ασυνήθιστα υψηλός αριθμός ανιχνεύσεων του ιού της πολιομυελίτιδας σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες τους τελευταίους μήνες υπογραμμίζει τη σημασία του να διατηρήσουμε την Ευρώπη απαλλαγμένη από την πολιομυελίτιδα, σημειώνουν σε άρθρο τους η διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), Πάμελα Ρέντι Βάγκνερ, και ο περιφερειακός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη, Χανς Κλούγκε.

Η πολιομυελίτιδα είναι μια ξεχασμένη ασθένεια για τη συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων στην Ευρώπη από το 2002, χάρη στα επιτυχημένα προγράμματα εμβολιασμού, την εκτεταμένη επιτήρηση και την αντιμετώπιση κρουσμάτων.

Ωστόσο, από το 2015 ως το 2022 ο ιός ανιχνεύεται σε τουλάχιστον μία χώρα της Ευρώπης κάθε χρόνο, ενώ το 2024 ανιχνεύθηκε ιός πολιομυελίτιδας τύπου 2 προερχόμενος από εμβόλιο στα συστήματα αποχέτευσης 14 πόλεων σε πέντε χώρες (Ισπανία, Πολωνία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Φινλανδία).

