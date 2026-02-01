Ιός Nipah: Γιατί επανέρχεται στο προσκήνιο και τι ανησυχεί τη διεθνή κοινότητα

Η επιβεβαίωση νέων κρουσμάτων του ιού Nipah στην Ινδία έχει θέσει σε αυξημένη επιφυλακή τις υγειονομικές αρχές της περιοχής, αλλά και διεθνείς οργανισμούς. Πρόκειται για έναν σπάνιο, πλην όμως ιδιαίτερα επικίνδυνο ζωονόσο ιό, ο οποίος συγκαταλέγεται στα παθογόνα με υψηλό δυναμικό επιδημικής εξάπλωσης.

Τα δύο πρόσφατα κρούσματα εντοπίστηκαν στη Δυτική Βεγγάλη, σε περιοχή με έντονη διασυνοριακή κινητικότητα, ενώ αφορούν εργαζόμενους στον τομέα της Υγείας, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για πιθανή ενδονοσοκομειακή μετάδοση. Και οι δύο ασθενείς νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας, ενώ έχουν ξεκινήσει εκτεταμένες ιχνηλατήσεις επαφών.

Τι είναι ο ιός Nipah και πώς μεταδίδεται

Ο ιός Nipah ανήκει στην οικογένεια των henipaviruses και χαρακτηρίζεται από τη δυνατότητα μετάδοσης από ζώα στον άνθρωπο, αλλά και από άνθρωπο σε άνθρωπο. Φυσική δεξαμενή του θεωρούνται κυρίως οι νυχτερίδες, οι οποίες μπορούν να μολύνουν τρόφιμα ή εξημερωμένα ζώα, όπως οι χοίροι.

Η μετάδοση στον άνθρωπο μπορεί να γίνει:

μέσω κατανάλωσης μολυσμένων τροφίμων,

μέσω επαφής με μολυσμένα ζώα,

ή μέσω στενής επαφής με μολυσμένο άτομο, κυρίως σε περιβάλλοντα υγειονομικής περίθαλψης.

Η νόσος εκδηλώνεται με ευρύ φάσμα συμπτωμάτων: από ήπια ή ασυμπτωματική λοίμωξη έως σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια και οξεία εγκεφαλίτιδα. Σε βαριές περιπτώσεις, η εξέλιξη μπορεί να είναι ραγδαία και θανατηφόρα.

Ένας ιός με υψηλή θνησιμότητα

Αυτό που καθιστά τον Nipah ιδιαίτερα ανησυχητικό δεν είναι η συχνότητα εμφάνισής του, αλλά το ποσοστό θνησιμότητας, το οποίο –ανάλογα με το στέλεχος και το σύστημα υγείας– εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 40% και 75%.

Δεν υπάρχει εγκεκριμένο ειδικό αντιικό φάρμακο ή εμβόλιο, με τη θεραπευτική αντιμετώπιση να περιορίζεται κυρίως σε υποστηρικτική αγωγή. Για τον λόγο αυτό, η έγκαιρη διάγνωση, η απομόνωση των ασθενών και η αυστηρή τήρηση των πρωτοκόλλων προστασίας αποτελούν κρίσιμους παράγοντες περιορισμού της διασποράς.

Μέτρα πρόληψης και περιφερειακή επιφυλακή

Μετά την επιβεβαίωση των κρουσμάτων, γειτονικές χώρες της Ινδίας έχουν ενισχύσει τα μέτρα επιτήρησης. Έλεγχοι σε αεροδρόμια και σύνορα, υγειονομικές οδηγίες προς ταξιδιώτες και ειδικές συστάσεις για περιοχές με αυξημένη παρουσία νυχτερίδων βρίσκονται ήδη σε εφαρμογή.

Η κινητοποίηση αυτή αντανακλά την ανησυχία για πιθανή διασυνοριακή εξάπλωση, παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα εκτός Ινδίας.

Οι προηγούμενες εξάρσεις και η εκτίμηση του ΠΟΥ

Ο ιός Nipah δεν είναι άγνωστος στη διεθνή κοινότητα. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 έχουν καταγραφεί εξάρσεις σε χώρες της Νότιας και Νοτιοανατολικής Ασίας, όπως το Μπανγκλαντές, η Ινδία, η Μαλαισία και οι Φιλιππίνες. Σε ορισμένες περιοχές, όπως το Μπανγκλαντές, η νόσος θεωρείται πλέον ενδημική.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει επανειλημμένα τονίσει ότι, παρά τη σοβαρότητα της νόσου, ο κίνδυνος παγκόσμιας εξάπλωσης παραμένει προς το παρόν χαμηλός. Ωστόσο, ο Nipah περιλαμβάνεται στη λίστα των παθογόνων για τα οποία απαιτείται αυξημένη ετοιμότητα, ακριβώς λόγω της υψηλής θνησιμότητας και της απουσίας ειδικής θεραπείας.

Ένα τεστ ετοιμότητας για τα συστήματα Υγείας

Η επανεμφάνιση του ιού Nipah λειτουργεί ως υπενθύμιση της διαρκούς απειλής που συνιστούν οι ζωονόσοι σε έναν κόσμο με αυξημένη κινητικότητα, κλιματική πίεση και στενή αλληλεπίδραση ανθρώπου και φύσης. Περισσότερο από έναν άμεσο λόγο πανικού, τα νέα κρούσματα αποτελούν ένα τεστ ετοιμότητας για τα συστήματα δημόσιας υγείας και για τη διεθνή συνεργασία στην έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση αναδυόμενων απειλών.