Επικεφαλής ΠΟΥ: Θα στηρίξουμε την κυβέρνηση της Κύπρου με κάθε δυνατό τρόπο για την προστασία της υγείας των ανθρώπων του νησιού

Κατά την πρώτη του επίσκεψη στην Κύπρο, ο Δρ. Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους αναγορεύθηκε σε επίτιμο Διδάκτορα Ιατρικής από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Τη δέσμευσή του ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) θα στηρίξει την κυπριακή κυβέρνηση με κάθε δυνατό τρόπο για την προώθηση, παροχή και προστασία της υγείας των ανθρώπων του νησιού διαμήνυσε ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού, Δρ. Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Ο Δρ. Γκεμπρεγέσους επισκέφθηκε για πρώτη φορά τη χώρα μας για να παραβρεθεί στην Τελετή Αποφοίτησης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2024, στο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Στο πλαίσιο της τελετής αποφοίτησης, ο Δρ. Τέντρος αναγορεύθηκε σε επίτιμο διδάκτορα Ιατρικής.

Πρόκειται για τη 10η τελετή αποφοίτησης της Ιατρικής Σχολής, την οποία τίμησαν με την παρουσία τους ο Υπουργός Υγείας, κ. Μιχάλης Δαμιανός, ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου, η Vice Chancellor του St George’s, University of London, Καθηγήτρια Jenny Higham, πρέσβεις διαφόρων χωρών στην Κύπρο και άλλοι επίσημοι προσκεκλημένοι καθώς και εκατοντάδες συγγενείς και φίλοι των αποφοίτων που ταξίδευσαν στην Κύπρο από όλες τις ηπείρους για να παραστούν στην τελετή.

Στην ομιλία του, ο Δρ. Γκεμπρεγέσους ανέφερε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεσμεύεται να υποστηρίξει την κυβέρνηση της Κύπρου με κάθε δυνατό τρόπο για την προώθηση, παροχή και προστασία της υγείας των ανθρώπων του νησιού, ενώ δεν παρέλειψε να υπενθυμίσει ότι η Κύπρος φιλοξενεί, από πέρσι, το νεότερο από τα 153 γραφεία χωρών του ΠΟΥ.

Απευθυνόμενος προς τον Υπουργό Υγείας και τους πολιτικούς και άλλους αξιωματούχους, ο Δρ. Γκεμπρεγέσους τους προέτρεψε να στηρίξουν έμπρακτα τις συζητήσεις προς μια διεθνή συμφωνία για αντιμετώπιση των πανδημιών (Pandemic Treaty). «Αν ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις μέχρι τον επόμενο Μάϊο το αργότερο, όπως συμφωνήθηκε, θα εξακολουθεί να είναι γιγαντιαίο επίτευγμα μέσα σε πολύ λίγο χρόνο», είπε.

Στη συνέχεια, ο Δρ. Γκεμπρεγέσους εξέφρασε τον εντυπωσιασμό του και «για το εύρος της επαγγελματικής σταδιοδρομίας που έχουν οι απόφοιτοι της Σχολής». «Μπορούν να απασχοληθούν στην κλινική πρακτική, αλλά και τη δημόσια υγεία και την έρευνα», ανέφερε. «Είναι αλήθεια ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για υγεία χωρίς εργαζόμενους στον τομέα της υγείας και της περίθαλψης», τόνισε χαρακτηριστικά. Ως προς αυτό, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι παρά την τεράστια προοπτική που δημιουργεί η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και άλλων τεχνολογιών στον τομέα, οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας θα παραμένουν πάντα αναντικατάστατοι. «Η πανδημία απέδειξε ακριβώς πόσο σημαντικοί είναι», υπογράμμισε.

Ολοκληρώνοντας, ο Δρ. Γκεμπρεγέσους είπε: «Ο ΠΟΥ ιδρύθηκε πριν από 76 χρόνια, το 1948, καθώς ο κόσμος αναδυόταν από την καταστροφή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Όπως και τα Ηνωμένα Έθνη, των οποίων είμαστε μέρος, ο ΠΟΥ γεννήθηκε από την παραδοχή ότι η μόνη εναλλακτική λύση στη διεθνή σύγκρουση ήταν η παγκόσμια συνεργασία. Το Σύνταγμά μας ήταν το πρώτο όργανο του διεθνούς δικαίου που επιβεβαίωσε ότι το υψηλότερο εφικτό επίπεδο υγείας είναι θεμελιώδες δικαίωμα για όλους τους ανθρώπους, χωρίς διακρίσεις. Ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Όχι ένα προνόμιο για μερικούς ή για τους περισσότερους, αλλά ένα δικαίωμα για όλους. Αυτό είναι το δικαίωμα για το οποίο ο ΠΟΥ θα συνεχίσει να εργάζεται.»

Προσφωνώντας τον Δρα. Γκεμπρεγέσους, ο Καθηγητής Ανδρέας Χαραλάμπους, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Τομέα Υγείας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, χαρακτήρισε «καθοριστική» την ηγεσία του στον συντονισμό των διεθνών προσπαθειών για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19.

Συνέχισε αναφέροντας ότι ο Δρ. Γκεμπρεγέσους υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της καθολικής υγειονομικής κάλυψης, αλλά και της υγείας ως θεμελιώδους ανθρώπινου δικαιώματος. «Υπήρξε πιστός υπερασπιστής των ευάλωτων πληθυσμών, προωθώντας την ισότητα των φύλων και καταπολεμώντας το στίγμα που σχετίζεται με την υγεία», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Η απονομή του τιμητικού αυτού τίτλου», συμπλήρωσε ο Καθηγητής Χαραλάμπους, «αναδεικνύει την οραματική ηγεσία του Δρος Γκεμπρεγέσους, την αφοσίωσή του στην ισότητα στον τομέα της υγείας, καθώς και τον ουσιώδη αντίκτυπό του στην παγκόσμια υγεία. Τα επιτεύγματά του αποτελούν έμπνευση για τη διεθνή ιατρική κοινότητα και τη Δημόσια Υγεία και ενσωματώνουν τις αξίες που υποστηρίζει το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας».

Στο δικό του χαιρετισμό προς τους αποφοίτους και τις απόφοιτες της Σχολής, ο Υπουργός Υγείας, κ. Δαμιανού, ανέφερε ότι η Κύπρος έχει αναδειχθεί με τα χρόνια σε έναν από τους ηγέτες στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή. «Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας», πρόσθεσε, «είναι ένας από τους σημαντικούς συντελεστές σε αυτή την επιτυχία».

Συνέχισε λέγοντας «Είμαι βέβαιος ότι η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας έχει παράσχει στους νέους απόφοιτους όλες τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και τα μέσα με τα οποία θα εξασφαλιστεί μια λαμπρή καριέρα στην ιατρική. Η ιατρική κοινότητα χρειάζεται καινοτόμες ιδέες, νέα εποχή, νέες εγκαταστάσεις. Οι απόφοιτοι της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας είναι οι επαγγελματίες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά, να αναπτύξουν περαιτέρω το επάγγελμα και να επεκτείνουν τη γνώση».

Ο Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής, Καθηγητής Άδωνις Ιωαννίδης, αναφέρθηκε στα επιτεύγματα της Σχολής και τις πρωτοβουλίες υπηρεσιών προς την κοινότητα. Ανέδειξε το πλούσιο ερευνητικό έργο και τις δημοσιεύσεις της Σχολής, που συμβάλλουν σημαντικά στη διεθνή κατάταξη του Πανεπιστημίου, και σημείωσε το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό απασχόλησης των αποφοίτων.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Καθηγητής Φίλιππος Πουγιούτας, προέτρεψε τους αποφοίτους να υιοθετήσουν τη δια βίου μάθηση, να αξιοποιήσουν τις ανατρεπτικές τεχνολογίες της τεχνητής νοημοσύνης με ηθικό τρόπο και να γίνουν πρωτοπόροι της τεχνολογίας. Τους ενθάρρυνε, δε, να είναι περήφανοι πρεσβευτές του Πανεπιστημίου και να επιδιώξουν να επιφέρουν θετική αλλαγή στον κόσμο.

Κατά τη διάρκεια της τελετής αναγορεύθηκε επίσης σε Επίτιμο Διδάκτορα Ιατρικής ο κ. Πάνος Εγγλέζος, μια σημαντική προσωπικότητα της κυπριακής δημόσιας ζωής, που έχει συμβάλει καθοριστικά στη βελτίωση της ζωής των ατόμων με β-θαλασσαιμία και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες.

Τέλος, το τιμητικό βραβείο «Πάνος Εγγλέζος» που απονέμεται κάθε δύο χρόνια εκ μέρους της Ιατρικής Σχολής και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας, δόθηκε στη Δρα Ευαγγελία Γιαννάκη, διακεκριμένη επιστήμονα στην αιματολογία, με έμφαση στη βιολογία των αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων και την αναγεννητική ιατρική.

Κατά τη διάρκεια της τελετής απονεμήθηκαν στους απόφοιτους οι εξής τίτλοι: το Πτυχίο Ιατρικής MD (Doctor of Medicine), το Πτυχίο Ιατρικής MBBS (Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery), το Πτυχίο Βιοϊατρικών Επιστημών, και τα Μεταπτυχιακά στην Οικογενειακή Ιατρική, Δημόσια Υγεία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας.

Η τελετή έληξε με τον όρκο του Ιπποκράτη από τους απόφοιτους των δύο ιατρικών προγραμμάτων, MD και MBBS.