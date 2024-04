Δικαίωμα στη λήθη: Ποιότητα ζωής και δικαιώματα για τους καρκινοπαθείς

Το αργότερο έως το 2025, όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να εγγυηθούν το δικαίωμα στη λήθη σε ασθενείς που έχουν επιβιώσει από καρκίνο (10 χρόνια μετά το τέλος της θεραπείας τους και έως και πέντε χρόνια μετά το τέλος της θεραπείας για ασθενείς των οποίων η διάγνωση έγινε πριν από την ηλικία των 18 ετών) και ότι το δικαίωμα αυτό θα πρέπει να ενσωματωθεί στη σχετική νομοθεσία της Ε.Ε.

Ήδη αρκετά κράτη μέλη της Ε.Ε έχουν ήδη θεσπίσει το δικαίωμα στη λήθη για όσους επιζούν από καρκίνο, χώρες όπως το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρουμανία και η Ιταλία έχουν επί του παρόντος εφαρμόσει σχετική νομοθεσία, ενώ στο Λουξεμβούργο το Υπουργείο Υγείας και οι ασφαλιστικές εταιρείες συμφώνησαν σε μια σύμβαση για την υποστήριξη της πρόσβασης σε ασφάλειες για άτομα με ιστορικό καρκίνου.

Τι γίνεται στην Ελλάδα

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ, αναφορικά με τους επιζήσαντες από καρκίνο αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι με την πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας, όλο και περισσότεροι ασθενείς με καρκίνο, μπορούν να θεωρηθούν «υγιείς» μετά από 10 χρόνια επιβίωσης, ενώ πολλοί ασθενείς παρόλο που δεν έχουν «ιαθεί» μπορούν σήμερα να ελέγξουν τη νόσο.

Είναι οι ασθενείς εκείνοι που με τη βοήθεια των νέων θεραπειών κατορθώνουν και επιβιώνουν πολλά χρόνια, δείχνοντας στην πράξη ότι ο καρκίνος μεταβάλλεται σταδιακά σε χρόνιο νόσημα.

Μιλάμε λοιπόν για τους επιβιώσαντες από καρκίνο που και ποιότητα ζωής δικαιούνται και δυνατότητα επιστροφής στην εργασία και παράλληλα ισότιμη ασφαλιστική μεταχείριση.

Η Πολιτεία θα πρέπει, σύμφωνα με την ΕΛΛΟΚ, να σχεδιάσει μέτρα για την επιβίωση από τον καρκίνο που να καλύπτουν την ομαλή επιστροφή στην κανονική ζωή και την εργασία σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία Εργασίας, Παιδείας, Ανάπτυξης, Οικονομικών. Επίσης, χρειάζεται να χρηματοδοτηθεί επιστημονική έρευνα για τα θέματα που αφορούν την επιβίωση από τον καρκίνο ώστε να υπάρξει γνώση σε εθνικό επίπεδο, που θα μπορεί να συνδυασθεί με αντίστοιχες έρευνες και μελέτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Δικαίωμα στη Λήθη»

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε στενή συνεργασία με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών, την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου και τις Τράπεζες, προέβη σε μια ουσιαστική κίνηση που αφορά τους επιβιώσαντες καρκινοπαθείς και αφορά στον κώδικα δεοντολογίας της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς για τη θέσπιση του "Δικαιώματος στη Λήθη" για τους επιζώντες από καρκίνο.

Ο κώδικας δεοντολογίας της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς για τη θέσπιση του «Δικαιώματος στη Λήθη» για τους επιζώντες από καρκίνο, γνωστός με τον αγγλικό όρο «Right to be forgotten» αφορά τους επιζώντες από καρκίνο στις ασφαλίσεις ζωής που συνδέονται με δάνεια.

«Είναι ζήτημα ανθρωπιάς»

«Αυτονόητη κίνηση ανθρωπιάς για 400.000 συμπολίτες μας» χαρακτηρίζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την υιοθέτηση από το υπουργείο Οικονομικών και τις Ασφαλιστικές εταιρείες του Κώδικα Δεοντολογίας για τη διασφάλιση του δικαιώματος στη λήθη (Right to be forgotten – RTBF).

«Μένουν ακόμα πολλά να γίνουν, τόσο για τους επιζώντες από καρκίνο όσο και για τους ασθενείς με καρκίνο. Αποτελεί όμως δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στην κατεύθυνση μιας πιο ισότιμης κοινωνίας. Μιας κοινωνίας όπου κάθε άνθρωπος θα αντιμετωπίζεται με αξιοπρέπεια, με σεβασμό και με αλληλεγγύη!» ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του για την πορεία του κυβερνητικού προγράμματος.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι το ζήτημα με τους επιζήσαντες από καρκίνο είναι καθαρά συνειδησιακό. Το 4% των ανθρώπων που συναντούμε στο δρόμο είναι επιζώντες από καρκίνο.

Κάποιος που έχει κερδίσει τη μάχη με την ασθένεια πρέπει να δώσει τη μάχη της ζωής. "Είναι ζήτημα ανθρωπιάς". Το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου αναφέρεται στο ζήτημα.

Το υπουργείο έκανε επαφές και με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών και με τις Τράπεζες. Επιτεύχθηκε με τον τρόπο αυτό μια συμφωνία για τον κώδικα δεοντολογίας, προκειμένου να γίνουν πράξη όλα όσα είχαν διατυπωθεί στη θεωρία.

Με τον εν λόγω κώδικα δεοντολογίας, το ιστορικό καρκίνου για την ασφάλιση δεν θα λαμβάνεται υπόψιν για την περίπτωση εξέτασης της ασφάλισης και πιθανής απόρριψης. Ο επιζών θα αντιμετωπίζεται πλέον σαν όλους τους υπόλοιπους. Το όλο ζήτημα, είπε ο υπουργός, αφορά όχι μόνο τις ασφαλιστικές εταιρείες αλλά και τις τράπεζες.

«Δεν είναι λόγος κομπασμού αυτό που γίνεται σήμερα, παρά το αυτονόητο». «Κάνουμε κάτι που έχει ήδη γίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Γίνεται λοιπόν ένα πέρασμα από τη θεωρία στην πράξη. Αυτή η πρωτοβουλία μπορεί να αφορά έως και 400.000 πολίτες».

«Οι άνθρωποι πάνω από τους αριθμούς»

Ο πρόεδρος των ασφαλιστικών εταιρειών Ελλάδος, Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, από την πλευρά του, τόνισε ότι και οι τρεις φορείς μαζί έφεραν ένα σημαντικό αποτέλεσμα. Ο καρκίνος του πνεύμονα επηρεάζει περίπου 8.500 χιλιάδες ανθρώπους κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Η ίση πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό είναι μία σημαντική κατάκτηση. Η αποστολή του ασφαλιστή είναι να αποζημιώνει όταν επέλθει ο κίνδυνος. «Βάζουμε πρώτα τους ανθρώπους πάνω από τους αριθμούς και παράλληλα τηρούμε και κάποιους κανόνες. Η κώδικας δεοντολογίας είναι κώδικας αυτοδέσμευσης».

Μελετήθηκαν κώδικες και νομοθετήματα. Ελήφθησαν ασφαλώς υπόψιν οι απόψεις της ΕΛΛΟΚ. Με τον δανεισμό θα καλύπτεται κόστος μέχρι και 300.000 ευρώ. Προϋπόθεση είναι να έχουν περάσει 10 έτη από τη νόσηση, και να μην έχει προκύψει υποτροπή. Οι εταιρείες έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες.

«Μήνυμα για αυτούς που μάχονται»

Ο πρόεδρος της ΕΛΛΟΚ, Γιώργος Καπετανάκης, υπογράμμισε ότι 8 χώρες έχουν κατοχυρώσει μέχρι στιγμής τον κώδικα και μαζί με την Ελλάδα είναι πλέον 9.

Οι άνθρωποι που επιβίωναν από καρκίνο υφίσταντο διακρίσεις. «Βοηθάμε λοιπόν τους ανθρώπους αυτούς να γίνουν ενεργοί πολίτες». Παράλληλα δίνεται και ένα μήνυμα για αυτούς που μάχονται. «Από το 2010 η επιβίωση από καρκίνο έχει φτάσει το 50%», τόνισε.

Μακροπρόθεσμος στόχος είναι και η διεύρυνση του κώδικα. Πρόκειται για ένα μοντέλο με τρεις διαφορετικούς εκπροσώπους που συνεργάστηκαν δημιουργικά και αρμονικά. Η πολιτική βούληση είναι βέβαια, όπως είπε, το πρώτο που χρειάζεται.

Στην προσπάθεια αυτή βοήθησαν και άλλοι φορείς. Αποτελεί λοιπόν σε κάθε περίπτωση, μια συλλογική προσπάθεια. Το αυτονόητο γίνεται πράξη. Η πρωτοπορία είναι μεγάλη και ο πολιτισμός της κοινωνίας γίνεται πλέον πράξη.