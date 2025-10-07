Το ΕΣΥ καλπάζει

Η ελληνική δημόσια υγεία φαίνεται να αλλάζει σελίδα. Οι πολίτες δηλώνουν ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες των νοσοκομείων, ενώ παράλληλα η χώρα καταγράφει ιστορικό ρεκόρ στις μεταμοσχεύσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν από κοινού ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, η συνολική εικόνα του Εθνικού Συστήματος Υγείας παρουσιάζει σημαντική βελτίωση - τόσο στην ποιότητα φροντίδας όσο και στη διαχείριση κρίσιμων ζητημάτων, όπως η δωρεά οργάνων.

Οι πολίτες «βαθμολογούν» τα νοσοκομεία

Η πρώτη πανελλαδική αξιολόγηση εμπειρίας ασθενών στα δημόσια νοσοκομεία, που πραγματοποιήθηκε το διάστημα 14 Ιουλίου έως 3 Οκτωβρίου 2025, καταγράφει υψηλά ποσοστά ικανοποίησης.

Με μέσο όρο 4,04 στα 5, οι πολίτες δηλώνουν ότι λαμβάνουν ποιοτική φροντίδα και εμπιστεύονται το ιατρικό προσωπικό.

🔹 Το 92% των ασθενών δηλώνει ικανοποιημένο από την επάρκεια του ιατρικού εξοπλισμού και τη διαθεσιμότητα των γιατρών.

🔹 Το 91% αξιολογεί θετικά τις οδηγίες που έλαβε πριν το εξιτήριο.

🔹 Η εμπιστοσύνη στο ιατρικό προσωπικό φτάνει στο 84%, ενώ το νοσηλευτικό προσωπικό συγκεντρώνει 79%.

Σε χαμηλότερα ποσοστά βρίσκονται η καθαριότητα (69%) και η σίτιση (48%), δείχνοντας ότι, παρά τη θετική εικόνα, υπάρχουν ακόμη τομείς που χρειάζονται βελτίωση.

Ένα εκατομμύριο ενημερωτικά emails για τη δωρεά οργάνων

Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Υγείας προχωρά σε μια μεγάλη καμπάνια ευαισθητοποίησης για τις μεταμοσχεύσεις και τη δωρεά οργάνων, στέλνοντας ήδη πάνω από 1 εκατομμύριο ενημερωτικά e-mails σε πολίτες.

Στο μήνυμα περιλαμβάνονται πληροφορίες του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) για τη διαδικασία εγγραφής δωρητών, καθώς και σύνδεσμος για όσους επιθυμούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε την πρωτοβουλία «ηθική υποχρέωση» του κράτους απέναντι στους συνανθρώπους μας που περιμένουν ένα μόσχευμα.

«Ακόμα κι αν σωθεί μόνο μία ζωή, θα είναι κάτι βαθιά σημαντικό. Είμαι βέβαιος ότι θα σώσουμε πολλές περισσότερες», τόνισε.

Η Ελλάδα κατέγραψε αριθμό-ρεκόρ μεταμοσχεύσεων το 2024, ενώ οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν πως το 2025 μπορεί να ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.

Ένα ΕΣΥ που αλλάζει με τη βοήθεια της τεχνολογίας

Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ, Νίκη Τσούμα, σημείωσε ότι η ψηφιακή τεχνολογία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας.

«Χτίζουμε πάνω στις υπάρχουσες υποδομές και προσθέτουμε λειτουργίες που κάνουν το σύστημα πιο διαφανές και αποτελεσματικό», δήλωσε, αναφερόμενη στις νέες ψηφιακές πλατφόρμες αξιολόγησης, ραντεβού και ενημέρωσης πολιτών.

Τα δεδομένα σήμερα δείχνουν ότι οι πολίτες δεν βλέπουν πλέον τα δημόσια νοσοκομεία με καχυποψία, αλλά ως χώρους όπου λαμβάνουν υπεύθυνη και ανθρώπινη φροντίδα, ενώ την ίδια στιγμή, η εκστρατεία για τις μεταμοσχεύσεις φέρνει τους πολίτες πιο κοντά σε μια κουλτούρα προσφοράς και συμμετοχής.